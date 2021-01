Peine

Alle Schüler im Landkreis Peine sollen kostenlos mit FFP2-Masken ausgestattet werden: Dies fordert die CDU-Kreistagsfraktion in einem Dringlichkeitsantrag. Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sollten Masken zur Verfügung gestellt bekommen, um einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten.

Lesen Sie auch Kreis Peine: CDU fordert kostenlose FFP2-Masken für Schüler

Dazu schreibt Manuela Hirche aus Peine: „Die Schüler der weiterführenden Schulen haben 90 Minuten Unterricht und müssen auch in der Pause eine Maske tragen. FFP2-Masken sollten maximal 75 Minuten getragen werden, dann soll man 30 Minuten keine Maske tragen. Wie soll das in den Schulen funktionieren? Wenn das Tragen einer solchen Maske in den Schulen Pflicht wird, bleibt mein Sohn zu Hause.“

Von Manuela Hirche