Peine/Vöhrum

Die Stadtverwaltung sieht vor, das Vereinsheim des Peiner Polizeihundesportvereins (PHSV) bis Ende 2027 abreißen zu lassen – auf Kosten des Vereins. Dazu schreibt PAZ-Leserin Kirsten Bettina Arlt aus Vöhrum:

Ich bin heute genauso fassungslos über das Treiben der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters Klaus Saemann wie vor einem Jahr. Nach meinem letzten Leserbrief habe ich mich gefreut, dass Herr Saemann mich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hat. Dieses fand ich sehr angenehm und hatte den Eindruck, dass der Bürgermeister eine menschliche Ader hat und sich nicht nur vom Bürokratismus leiten lässt.

Wurde das „Menschliche“ nur vorgespielt?

Heute muss ich sagen: Entweder habe ich mich getäuscht, oder mir wurde das „Menschliche“ nur vorgespielt. Heutzutage haben die örtlichen Vereine keine exorbitanten Ersparnisse angesammelt. Seit Jahren kämpfen die Vereine mit sinkenden Mitgliederzahlen. Das sollte selbst dem Bürgermeister aufgefallen sein. Der Mitgliedsbeitrag muss so gering bleiben, dass sich „Normalbürger“ den Beitrag leisten können.

Woher also soll ein kleiner Verein in so kurzer Zeit die finanziellen Mittel aufbringen, um ein Vereinsheim abreißen und die Materialien entsorgen zu lassen? Nicht zu vernachlässigen die Situation, wie es nach dem Abriss mit dem Verein weitergeht. Geht es überhaupt weiter? Die Corona-Pandemie, die den Ausfall sämtlicher Einkünfte mit sich führt, macht es noch weniger möglich und realisierbar. Angesichts der aufgeführten Punkte ist es umso unbegreiflicher, mit welcher „Ich habe hier das Sagen“-Einstellung seitens der Stadtverwaltung hantiert wird.

Von Kirsten Bettina Arlt