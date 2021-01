Peine

Zum Lindenquartier in Peine schreibt Wilfried Lehwald aus Plockhorst:

Obwohl wir im Norden des Kreises Peine wohnen, verfolgen wir die permanente Berichterstattung über den Stand der Dinge in Sachen „ Lindenquartier” mit Interesse. Generell befürworten wir natürlich auch den Neubau und die damit verbundenen Investitionen, doch was uns, und nicht nur uns, fürchterlich stört, ist der Name „ Lindenquartier”.

Welch eine antiquierte Bezeichnung für ein Einkaufzentrum! Dieses soll ja laut Planung und Berichterstattung von modernem Charakter und vielfältigen Möglichkeiten geprägt sein und sowohl für die Bewohner Peines als auch des gesamten Umlandes etwas Besonderes darstellen mit entsprechender Nutzung.

Die Erwartungshaltung ist also groß. Bleibt zu hoffen, dass der Investor sich für eine der heutigen Zeit angepasste, moderne und marketinggerechte Bezeichnung mit entsprechend werbewirksamen Logo entscheidet. An fachlich qualifizierter Beratung wird es sicher nicht mangeln. Wir sind gespannt!

Von der Redaktion