Woltorf

Das unter Corona-Bedingungen veranstaltete „Volksfest in the Box“ in Woltorf habe einer „finanzierten Wahlkampfveranstaltung“ geglichen, so die Aussage von Marco Bögershausen (SPD) in einem Leserbrief. Dazu schreibt Wolfgang Zierke, Versicherungsvermittler aus Woltorf:

Mit sehr viel Unverständnis habe ich den Brief von Herrn Bögershausen gelesen. Hier wurde kein Wahlkampf finanziert. Die drei ortsansässigen Versicherungsagenturen haben einen größeren Geldbetrag gespendet, um damit die Dorfgemeinschaft zu fördern. Die Idee mit dem „Volksfest in the Box“ kam von Jan-Philipp Schönaich, und er hat diese der Volksfestgemeinschaft vorgestellt, da das Volksfest wieder wegen Corona ausfallen musste.

Damit die Kasse der Volksfestgemeinschaft nicht stark belastet wird, wurden die drei ortsansässigen Versicherungsagenturen gefragt, ob sie sich mit einer Spende beteiligen – was für uns selbstverständlich war. Dass die Organisation der Woltorfer Landkrug übernahm, war verständlich, da der Landkrug genug Erfahrung mit solchen Veranstaltungen hat.

„Schade, wenn aus politischen Gründen die Dorfgemeinschaft gestört wird“

Der Überschuss der Veranstaltung kommt der Dorfjugend zugute, beim Volksfest beziehungsweise Kinderfasching. Es wurde auch ein Überschuss erzielt. Was hat diese Aktion mit einer finanzierten Wahlkampfveranstaltung zu tun? Sollten jetzt Herr Schönaich oder der Besitzer vom Landkrug, Michelle Reiter, Nein sagen, da im September Wahlen sind und beide für eine Partei kandidieren? Herr Bögershausen sitzt im Woltorfer Ortsrat für eine andere Partei. Es ist schade, wenn aus politischen Gründen die Dorfgemeinschaft gestört wird. Egal, welcher Partei man angehört, für alle sollte an erster Stelle das Wohle des Ortes stehen.

Von Wolfgang Zierke