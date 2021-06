Peine

Wann sind Besuche im Klinikum endlich wieder erlaubt? Das fragt PAZ-Leser Jürgen Winter aus Peine. Er schreibt:

Ich habe da wohl etwas verpasst. Nach wie vor ist unser Klinikum für Besucher geschlossen, leider auch für den Bereitschaftsdienst. Wer im Krankenhaus liegt, tut das sicher nicht, weil er endlich mal allein sein will. Nun lese ich in Verbindung mit dem Bereitschaftsdienst, dass Herr Jitschin das Statement abgegeben hat: „Sobald sich die Lage in der Pandemie entspannt, werden wir Besucher wieder zulassen.“

Freitag meldete das RKI für den Landkreis eine Inzidenz von 8,9. Seit Tagen liegen wir deutlich unter 35. Wartet Herr Jitschin auf die Null vor dem Komma? Es ist ohnehin für die allermeisten Patienten belastend, im Krankenhaus zu liegen. Aber besonders belastend ist die Trennung von der Familie, was auch durch noch so viele Telefonate nicht besser wird. Noch belastender ist, dass der Bereitschaftsdienst in Braunschweig ist. Herr Jitschin, Sie muten der Bevölkerung viel zu, meines Erachtens zu viel.

Von Jürgen Winter