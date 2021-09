Kreis Peine

Wilder Müll zwischen Containern auf Wertstoffinseln sorgen immer wieder für Probleme. Zuletzt hatten Anwohner in den Bleichwiesen eine Petition an den Abfallbetrieb A+B, den Kreis und die Stadt geschickt. Sie kritisieren, dass sich der Müllplatz vor den Wohnungen und Häusern wöchentlich erneure und forderten unter anderem die Entwicklung einer Melde-App für die illegale Müllablagerung. Dazu schreibt PAZ-Leser Wolfgang Beuermann aus Peine:

„Nicht nur an den Bleicherwiesen, auch hier in Stederdorf am Ammerweg ist ein „Mülltourismus“ entstanden. Kaum ist die Insel gesäubert, steht am nächsten Tag wieder Sperrmüll und Restmüll in Tüten und Kartons zwischen Containern. Selbst die Glascontainer werden, wenn sie voll sind, von außen mit Flaschen und anderen mit Glas verbauten Restmüll vollgestellt, etwa mit Lampen oder Leuchtstoffröhren.

Ich melde seit Jahren mit der Melde-App „Meldoo“. Diese gibt es für Android und IOS. Nach Prüfung durch ein „Servicecenter“ wird die Meldung an die lokal zuständige Kommune beziehungsweise den zuständigen Abfallbetrieb weitergeleitet. Kurze Zeit später ist der „Müll“ verschwunden. Mit der App lässt sich auch Vandalismus, defekte Straßenleuchten und vieles mehr melden. Das klappt bislang prima. Wenn man auf die Verwaltung wartet, bis sie eine App entwickelt hat, vergehen Jahre. Einfach geht es auch.

