Peine

Vor der Synagoge in Hamburg wurde ein jüdischer Student angegriffen und schwer verletzt. So konnten wir es in der Zeitung lesen oder in den Nachrichten hören. Die Tat geschah praktisch vor den Augen der Polizei. Obwohl sie vor der Synagoge Wache schoben, konnten sie die Tat nicht verhindern. Der Angriff geschah aus heiterem Himmel. Wir fragen uns, wie das geschehen konnte? Der Täter ist anscheinend psychisch krank, aber trotzdem hat er einen speziellen Hass auf Juden.

Wir sollten uns aber noch mehr fragen: Warum müssen Synagogen und jüdische Einrichtungen hier in Deutschland noch immer eingezäunt und polizeilich geschützt werden? Zeugt es nicht davon, dass unsere Beziehung zu Juden und allem Jüdischen immer noch nicht „normal“ – sprich unvoreingenommen und respektvoll ist? Da nützt auch kein „Nie wieder!“, solange dieser widerliche Antisemitismus nicht ausgemerzt ist.

Von der Redaktion