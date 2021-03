Ilsede

Zum PAZ-Artikel „Steigende Corona-Zahlen in Peine: Kreis kündigt Kontrollen in Supermärkten an“ schreibt Catrin Groß aus Ilsede:

Als ich gelesen habe, dass es viele Verstöße gegen die Corona-Regeln in und um die Supermärkte herum gegeben haben soll, konnte ich dies erst nicht wirklich nachvollziehen. Meine Erfahrung beim wöchentlichen Einkauf in Ilseder Supermärkten ist in den letzten Wochen durchweg positiv gewesen. Es herrschte gegenseitige Rücksichtnahme, alle hielten Abstand und viele trugen schon eine Maske, wenn sie aus dem Auto stiegen.

Allerdings gehe ich eigentlich in der Mittags- bis Nachmittagszeit einkaufen. An einem Samstag musste ich jedoch am Abend gegen 19 Uhr noch einmal los. Und siehe da: die Kundenklientel ist eine ganz andere. Mittags und nachmittags erledigen viele Familien und ältere Menschen ihre Einkäufe, abends sind es überwiegend jüngere Menschen.“

„Missachtungen gibt es in allen Altersgruppen“

Hier hat sich ein komplett anderes Verhalten gezeigt: Masken, die nur am Kinn saßen, zwischen den Regalen wurde kein Abstand gehalten, die Einkaufswagen standen irgendwo herum. Ich möchte hier nicht einer bestimmten Altersgruppe den „Schwarzen Peter“ zuschieben, Missachtungen gibt es in allen Altersgruppen.

Aber ich ärgere mich maßlos darüber, wie respektlos mit den Corona-Verordnungen umgegangen wird, gerade weil sich so viele Menschen konsequent an alle Vorgaben halten. Homeoffice neben Homeschooling, soziale Kontakte bis auf ein Minimum eingeschränkt, warten auf die ersehnte Impfung. Und ein kleiner Teil treibt die Infektionszahlen durch unsoziales Verhalten in die Höhe und gefährdet damit nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere. Ich hoffe, dass die Kontrollen konsequent umgesetzt werden und dass vor allem auch in den Abendstunden mal geschaut wird, was los ist.

Von Catrin Groß