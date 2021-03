Kreis Peine

Ein viel diskutierte Thema ist noch immer die vorzeitige Impfung von Landrat Franz Einhaus und dem Ersten Kreisrat Henning Heiß (beide SPD). Die PAZ hat dazu zahlreiche Leserbriefe erhalten – und neben Empörung gibt es auch Verständnis für das Handeln der Verwaltungschefs.

„Impf-Vordrängler hat nicht um eine vorzeitige Impfung gebeten“

Volker Leinkeit aus Vöhrum schreibt: „In den Medien werden aktuell besonders die Geimpften an den Pranger gestellt. Wie ist aber zu der vorzeitigen Impfung gekommen? Ich glaube einfach nicht, dass der Impf-Vordrängler in die Impfzentrale gegangen ist und um eine vorzeitige Impfung gebeten hat. Sehr wahrscheinlich waren tatsächlich Impfdosen übrig, weil eingeladene Personen nicht erschienen sind. Nun konnte derjenige, der für die Verteilung der Impfdosen verantwortlich ist, entweder aus der Warteliste einige Personen anrufen und sie zur vorzeitigen Impfung einladen, oder wichtige Personen aus dem öffentlichen Leben. Er hatte sich für die zweite Gruppe entschieden. Über seine Beweggründe dafür kann ich nur Vermutungen anstellen. Aus meiner Sicht ist diese Person aber mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit für den Tod eines Mitmenschen verantwortlich.“

„Nur wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein“

Helmut Westendorf aus Edemissen schreibt: „Ich verstehe das ganze Theater nicht, das da um Landrat Franz Einhaus gemacht wird. Was hat er denn Schlimmes gemacht? Er hat wie wohl der überwiegende Teil der Bürger ein Angebot angenommen, sich gegen eine uns alle bedrohende Pandemie impfen zu lassen. Nur wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Es geht nicht nur um die Reihenfolge, sondern darum, dass in kurzer Zeit so viele Menschen wie möglich geimpft werden können. Wäre es besser gewesen, Herr Einhaus hätte abgelehnt, der Impfstoff wäre vernichtet worden und er hätte sich, bevor der mit der Impfung dran ist, infiziert?“

„Warum wurde gerade diesen Personen die Impfung ermöglicht?“

Ingrit Brüning aus Peine schreibt: „Nicht nur ich frage mich, wer den Impf-Vordränglern die Dosis verabreicht hat. Derjenige hätte doch Nein sagen können. Da frage ich mich: Was ist da gelaufen? Warum wurde gerade diesen Personen die Impfung ermöglicht? Und ich glaube auch nicht, dass circa 20 Impfdosen einfach so übrig waren, da hier im Kreis Peine noch gar nicht in allen Heimen geimpft wurde. Herr Einhaus macht es sich ganz schön einfach, indem er sagt, dass er dann eben eher in Rente geht. Die vom Landkreis werden schon sehen, dass der Betrieb bis zur Wahl weiter läuft. So viel Egoismus habe ich noch nicht erlebt. Ich vermisse auch, dass die Zahnärzte und ihre Praxisteams nicht schon zur ersten Impfgruppe gehören. Die sind den ganzen Tag mit Leuten zusammen, die keinen Mundschutz tragen können.“

„Da wird bereits wieder mit zweierlei Maß gearbeitet“

Imke Rau aus Ilsede schreibt: „Es heißt, die Verwaltungsspitze habe sicherlich Fehler bei der Kommunikation begangen. Nein! Hier handelt es sich nicht um einen Kommunikationsfehler, dies war klare Vorteilsnahme im Amt. Jeder andere Bedienstete hätte daraufhin mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn nicht gar mit einer fristlosen Kündigung zu rechnen, egal wie viele Jahre er zuvor gute Arbeit geleistet hätte. Da wird bereits wieder mit zweierlei Maß gearbeitet.“

„Halte es für sinnvoll, dass sich politische Entscheider frühzeitig impfen lassen“

Stefan Köhn aus Stederdorf schreibt: „Herr Einhaus wurde für die vorzeitige Corona-Schutzimpfung scharf kritisiert. Ist diese wirklich verwerflich? In der Seefahrt heißt es, dass der Kapitän bei einem Unglück als Letzter von Bord geht. Das ist auch vollkommen richtig, denn er trägt die Verantwortung. Ist es aber in diesem Fall gerade deswegen, weil er die Verantwortung trägt, nicht wichtig, frühzeitig geimpft zu werden? Ich finde ja. Zwar bin ich mit vielen Entscheidung der Bundes- beziehungsweise Landesregierung(en) nicht einverstanden, trotzdem halte ich es für sinnvoll, dass sich die politischen Entscheider frühzeitig impfen lassen, um ,führen’ zu können.“

„Eine ,Peiner Virusmutation’ kann nun wirklich niemand wollen“

Roland Mainka aus Berkum schreibt: „Ein Verzicht auf eine Zweitimpfung wäre noch dümmer als das Vordrängeln. Die Zweitimpfung erhöht die Antikörpermenge so weit, dass man erst danach von einer wirklichen Immunisierung sprechen kann. Ist die Antikörpermenge zu gering, besteht die Gefahr, dass das Virus im Körper mutiert und der nur ,halbimmunisierte’ Mensch mutierte Viren überträgt. Eine ,Peiner Virusmutation’ kann nun wirklich niemand wollen.“

„Zweite Impfung durchführen lassen und Konsequenzen des Handelns tragen“

Christine Heuer aus Edemissen schreibt: „Als ehemalige Kreistagsabgeordnete habe ich viel mit dem Landrat und dem Ersten Kreisrat zu tun gehabt. Aus dieser Zeit kann ich sagen, dass wir oft kontrovers, aber immer im Sinne der Bürgerinnen und Bürger versucht haben, ordentliche Lösungen für den Landkreis zu erreichen. Persönlich kann ich diese ,Verkettung unglücklicher Umstände’ sogar nachvollziehen und behaupte, dass weder Herr Einhaus noch Herr Heiß sich aus widrigen Beweggründen haben impfen lassen. Nichtsdestotrotz hätten sie in ihrer Position wissen müssen, was das bedeutet. Hier hätten die Verantwortlichen eine sinnvolle Impfstrategie entwerfen müssen und eine Prioritätenliste von zu impfenden Personen, die zu der ersten Gruppe gehören, erstellen und umsetzen müssen. Daran ist sicherlich auch das Land Niedersachsen nicht ganz unschuldig, das keine klaren Aussagen oder Empfehlungen gegeben hat.

Fest steht, dass hier der Krisenstab des Landkreises einfach versagt hat. Was ich bei der Berichterstattung dazu besonders verwerflich finde ist, dass die Herren Einhaus und Heiß nicht klargestellt haben, dass sie in der Kreisausschuss-Sitzung nicht die Vertrauensfrage gestellt haben, wie in der Presse dargestellt. Und die Krönung ist die Aussage, keine zweite Impfdosis erhalten zu wollen. Das ist erst recht ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die die Impfung dringender benötigen. Somit war die erste Impfung komplett umsonst und sie würden, wenn sie offiziell an der Reihe sind, wieder anderen Personen die Impfung wegnehmen. Deshalb bitte jetzt die zweite Impfung durchführen lassen und die Konsequenzen des Handelns tragen.“

„Alle Beteiligten sind Menschen – und die machen Fehler“

Henrik Stellfeldt aus Vöhrum schreibt: „Herr Einhaus und Herr Heiß erleben einen Shitstorm, weil sie sich beim Impfen ,vorgedrängelt’ haben und innerhalb kürzester Zeit wird jahrzehntelanges Wirken medial demontiert. Es wurde ein Skandal produziert, der viel kaputt gemacht und keinen wirklich vorangebracht hat. So wie es sich für mich darstellt, sind die mobilen Impfteams – in Vorfreude auf den Feierabend – nach einem langen Tag reingekommen und hatten noch angebrochene Ampullen. Da wurden dann von den Helfern anwesende oder schnell erreichbare Personen genommen, damit diese Impfdosen nicht weggeworfen werden müssen und damit sich der Feierabend nicht noch eine Stunde verzögert. Hand aufs Herz: Wer hätte dieses unkomplizierte Angebot ausgeschlagen?

Klar hätte man auf Verdacht jeden Abend eine gewisse Anzahl von Personen der Priorität 1 vorhalten sollen. Das muss aber organisiert und umgesetzt werden und ist im Detail komplex und bindet Personal. Impfzentrum und Impfteams sind in diesen Dimensionen Neuland für uns alle, und dass sich so ein Betrieb erst einspielen muss, sollte jedem klar sein. Klar sollte man als politischer Amtsträger das nötige Fingerspitzengefühl zeigen, ein solches Angebot nicht anzunehmen. Aber alle Beteiligten sind eben Menschen – und die machen Fehler. Hierfür wurde sich – meines Erachtens glaubhaft – entschuldigt und Reue gezeigt. Der entfachte Shitstorm in den sozialen Medien und auch in der Zeitung war mit Sicherheit Strafe genug. Jetzt sollten wir uns wieder den wichtigen Dingen zuwenden, Baustellen gibt es genug. Übrigens sind derzeit über eine Million Dosen Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland eingelagert und werden nicht verimpft.“

Von der Redaktion