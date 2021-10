Peine

Zu den Kosten für den Neubau der Hertha-Peters-Brücke meldet sich Ina Leue aus Peine zu Wort:

Ich habe heute den Artikel über die Hertha-Peters-Brücke gelesen und konnte die Summe von über fünf Millionen Euro nicht verstehen. Wie kann man für eine so wenig benutzte Brücke der Meinung sein, so viel Geld ausgeben zu müssen? Warum werden die Peiner nicht gefragt, bevor man einen Neubau in Betracht zieht?

Wären die Kassen voll, unsere Straßen und Radwege ohne Schäden, die Anwohner an viel befahrenen Brücken und Straßen geschützt durch Lärmschutzwände, Schulwege sicher, die Fußgängerbrücke, die nun wirklich eine wichtige Verbindung zwischen Süd und Kernstadt ist, leichter zu begehen, mit zum Beispiel Fahrstühlen und einer Überdachung – und vieles mehr.

Ja, wenn dies alles in Ordnung wäre, dann könnte man ja für über fünf Millionen (am Ende wahrscheinlich noch mehr) eine neue Hertha-Peters-Brücke bauen , ja aber nur dann. Im übrigen ist das Radfahren von Dungelbeck Richtung Lidl sicherer und nicht wirklich ein Umweg, als es die Straße am Sportplatz zur Brücke ist, wo die Autos an einem vorbeirasen.

Ich hoffe mal, das dieses Projekt in der Ratssitzung ganz weit nach hinten geschoben wird und sinnvolle Projekte gefördert werden.

Von Ina Leue