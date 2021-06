Peine

Kira Krause macht es vor. Selbstbewusst startet sie in einem männerdominierten Beruf durch und macht eine Ausbildung zur Tischlerin. Sie hat sich dabei auf ihre Fähigkeiten verlassen, überkommene Rollenvorstellungen brachten sie nicht von ihrem Weg ab. Zwar sind Frauen in „Männerberufen“ keine extreme Seltenheit mehr, aber es gibt noch immer zu wenige Tischlerinnen, Maschinenbauerinnen, Dachdeckerinnen und Lackiererinnen. Laut dem Statistischen Bundesamt liegt die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Handwerksberufen nur bei 11,7 Prozent. Frauen sind noch immer stärker in sozialen Berufen und im Gesundheitswesen vertreten, Männer dominieren auf dem handwerklichen Sektor.

Es erfordert immer noch Mut, sich als Frau in einem „Männerberuf“ durchzusetzen, und es braucht viel Selbstbewusstsein. Doch für Betriebe liegen die Vorteile klar auf der Hand: Frauen zeigen oft überdurchschnittliche Leistungen und beweisen eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Und der Fachkräftemangel im Handwerk drängt geradezu darauf, Geschlechterklischees im Beruf über Bord zu werfen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Von Nina Schacht