Peine

Soll es bei den Corona-Beschränkungen Lockerungen für Geimpfte geben? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Es scheint ungerecht, dass diejenigen, die beim Impfen noch nicht an der Reihe sind, Nachteile haben könnten. Schließlich haben sie gar keine Chance, in den Genuss der Erleichterungen zu kommen – und es handelt sich um die Jungen, Gesunden, die ohnehin schon seit über einem Jahr den Gefährdeteren zuliebe auf so vieles verzichtet haben. Und nun sollen gerade die, auf die so lange Rücksicht genommen wurde, zuerst wieder so etwas wie Normalität zurückbekommen?

Auf der anderen Seite: Kulturstätten, Gastronomie, Hotels und viele andere brauchen ganz dringend wieder Gäste. Und wem nützt es, wenn weitere Wochen oder gar Monate niemand ihre Angebote in Anspruch nehmen darf, nur weil noch nicht alle geimpft sind? Ziel muss es sein, allen Personengruppen alle Lockerungen gleichermaßen anzubieten. Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich mit Tests dieselben, zunächst noch bescheidenen Freiheiten ermöglichen können. Das wird mühsam, ist aber hoffentlich nur eine Übergangslösung, von der nach und nach immer weniger Menschen betroffen sind. Und es wird der einzig mögliche Weg sein, um eine Neiddebatte zu vermeiden und die so wichtige Solidarität unter den Menschen nicht noch auf den letzten Metern zu gefährden.

Von Kerstin Wosnitza