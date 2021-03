Kreis Peine

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor einem Jahr: Nach der ersten Schockstarre sprudelten die Ideen nur so, wie man das Beste aus der Situation machen kann. Wir alle haben uns gegenseitig unter die Arme gegriffen, haben kreativ zumindest Mini-Ersatz für ausgefallene Feiern gefunden und zuversichtlich nach vorn geschaut im Vertrauen darauf: „Wir schaffen das!“ Jetzt, ein Jahr später, sind wir müde und frustriert.

Die Sehnsucht nach normalem Leben ist groß

Auch ich möchte gern einmal wieder meine komplette Familie um mich versammeln, ich möchte Freunde treffen, Geburtstage feiern und shoppen, essen oder ins Theater und zur Arbeit ins Büro gehen. Kurz: Ich habe keine Lust mehr auf all die Einschränkungen. Aber trotzdem halte ich mich an die Vorgaben. Und ich werde richtig wütend, wenn ich mitbekomme, dass andere sie offenbar nicht ernst nehmen und nur an ihren persönlichen Vorteil denken, während zahllose Menschen um ihre Existenz fürchten, weil die Infektionszahlen einfach nicht sinken.

Von Kerstin Wosnitza