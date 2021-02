Peine

Da stand er nun, der junge Pfarrer, mit großem Lebkuchenherz um den Hals vor der großen Konfirmationsgemeinde. Er erinnerte die jungen Leute daran, wie wichtig es ist, wem man sein Herz anvertraut, wem man sein Herz schenkt, an wen man sein Herz verliert. Herzen können leicht brechen, kalt und hart werden. Dabei sollen sie warm und mitfühlend sein. Eben barmherzig.

Pastor Frank Wesemann. Quelle: Ralf Büchler (Archiv)

Heute am Valentinstag werden Herzen in jeder Form verschenkt: Als Plüschkissen, als Anstecker, als Wärmflaschen und Unterwäsche. Dazu vernascht man lila Schokoherzen, backt Kuchen in Herzform und schenkt seiner Liebsten Blumen. In diesem Jahr wohl Eisblumen!

So schön herzerwärmend und wohltuend die zwischenmenschliche Liebe auch ist: Sie ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Liebe, die uns Gott jeden Tag neu entgegenbringt. Das ist vielleicht heute die große Überraschung: Gott hat dich ganz doll lieb! Ja, wirklich! Gott ist kein lebloser Götze, keine fixe Idee, kein aus der Zeit gefallener Gedanke, sondern er ist wirklich da – für uns. Er hat ein Herz. Und er hat Gefühle für uns. Beim Propheten Jeremia (aus dem Alten Testament) lesen wir (Kapitel 31, Vers 3): „Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag!“ Das sagt Gott zu uns. Ohne Lebkuchenherz um den Hals, aber voller Liebe für unser Herz. Damit unsere Liebe Kraft hat, durchhält, und auch in schweren Zeiten stark und beständig bleibt.

Von Pfarrer Frank Wesemann