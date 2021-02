Kreis Peine

Jeder von uns kennt dieses Fragewort, was oft am Beginn einer langen Diskussion stehen kann.

Warum fragt ein kleines Kind und möchte die Dinge seines Umfeldes erklärt bekommen. Warum fragt der Teenager, wenn die Eltern etwas verbieten und er damit nicht einverstanden ist. Warum fragen Erwachsene und wollen die Welt und ihre Zusammenhänge ergründen und verstehen. Warum, warum ich, warum jetzt fragen wir, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, mit denen wir nicht einverstanden sind, die uns entsetzen oder in tiefe Verzweiflung stürzen.

An dieser Stelle möchten wir mit den Füßen trampeln, um uns schlagen oder laut schreien. Wenn dann jemand zu mir sagt, beruhige dich, alles wird wieder gut, werde ich richtig wütend. Solche Allgemeinplätze haben hier keine Berechtigung und keinen Ort. Hier brauche ich jemanden, der an meiner Seite ist und diese Frage aushält, der mit mir weint und schweigt und durch das dunkle Tal geht. Auf die Frage nach dem Warum gibt es häufig keine Antwort, ich muss sie aushalten, durchhalten und in mein Leben integrieren. Vielleicht und manchmal erschließt sich mir der Sinn erst viel später.

Gott hat uns die Geschichte seines Sohnes als ein Beispiel gegeben. Auch Jesus musste die Warum-Frage aushalten. Er wurde zum Tod am Kreuz verurteilt und fragte seinen Vater verzweifelt: Warum? Und er bekam keine Antwort. So dürfen wir darauf hoffen, dass wir in den Tiefen unseres Lebens nicht allein sind, sondern dass da einer mit uns geht und uns zur Seite steht, wenn wir uns wieder ins Licht zurückkämpfen.

Von Petra Zappe