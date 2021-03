Kreis Peine

Traditionellerweise gilt im christlichen Glauben die Zeit seit Aschermittwoch als Fastenzeit, oder als österliche Bußzeit, wie sie auch heißt. Es gilt sich bis Ostern den einen oder anderen Bereich der persönlichen Lebensführung genau ansehen.

Wo sollte ich mich neu auszurichten? Ein eingefahrenes „Zuviel“ einzuhegen, Verzicht zu üben, materiell und geistig – soweit so gut. Doch gefühlt dauert für mich die Fastenzeit schon seit Mitte Dezember als der neue Lockdown verhängt wurde – oder im Grunde schon seit einem Jahr, als der erste Lockdown alle gleichermaßen traf. Mit Einfordern von Verzicht mag man derzeit niemandem mehr kommen. Obwohl es natürlich einen Unterschied gibt: der Lockdown ist von außen verordnet, meine Verzichtsübungen zur Fastenzeit habe ich mir persönlich auferlegt, die Motivation also anders verortet.

Mir geht es in diesen Wochen darum, einmal ganz konkret darauf zu achten, wo mein „Verzicht“ anderen Menschen wehtut, sie schmerzlich trifft. Zum Beispiel: Wo habe ich vergessen einen Dank auszusprechen, oder leider verzichtet mich zu melden, vergessen zum Geburtstag zu schreiben, ein klärendes Wort zu lange vor mir hergeschoben? Wo habe ich es vermieden die bestehenden Kontaktbeschränkungen auf eine andere Weise auszugleichen, ja mich sogar hinter den Corona-Maßnahmen versteckt und es mir zu einfach gemacht? Und es kommen mir so Manche in den Sinn, bei denen ich Abbitte leisten müsste, in der Seelsorge als Pfarrer und auch privat.

Der Lebens- und Leidensweg Jesu erzählt mir davon, wie heilsam und rettend seine Begegnungen mit verschiedenen Menschen war. Selbst auf seinem Kreuzweg vermochte er es Zuversicht und Kraft zu schenken. Ich weiß – die Latte liegt hoch, er hat seinen Teil damals getan, ich kann meinen heute tun. Darauf vertraue ich - im Gebet und in der Begegnung, um ein „Mit“ den Menschen zu teilen. Sechs Wochen „Mit“ – auch für Sie? Ich wünsche Ihnen eine heilsame und gesegnete Zeit.

Von Hendrik Rust