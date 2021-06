Für die Insekten beginnt mit dem Verblühen der meisten Pflanzen jetzt die „Saure-Gruken-Zeit“, sie müssen darben. Doch für uns Menschen muss das nicht gelten, betont Ursula Kopitzki-Schröder, Pastorin in Groß Lafferde und Lengede/Klein Lafferde, in ihren Gedanken zum Sonntag. Doch damit das so geschen kann, bedarf es einer gewissen Haltung.