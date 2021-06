Im Fußball ist es wie im Leben – wenn es darum geht, dass eine Gruppe von Menschen Erfolg hat, dann kommt es nicht auf die besten Einzelkämpfer, sondern auf die besten Teamplayer an. Ellen Martens, Pastorin in Vallstedt, Alvesse, Wierthe und Sonnenberg sinniert darüber in ihren heutigen Gedanken zum Sonntag.