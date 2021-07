Als Christen sollten wir auch in unserer Ferien- und Urlaubszeit spüren lassen, wenn der Glaube uns Freude macht, um auch andere mit unserer Freude anzustecken. Wir sollten die freie Zeit so nutzen, dass sie uns nicht Hektik, sondern Freude beschert. Dies empfiehlt Diakon Wolfgang Miosga von der katholischen Kirchengemeinde St. Bernward in Ilsede in seinen heutigen Gedanken zum Sonntag.