Die Zeit des Verzichts dauert schon so lange an – doch am Ende jeder Wüste findet sich zumindest eine Oase. Katrin Deutsch, Pastorin in der Emmaus-Kirchengemeinde Woltorf-Schmedenstedt, vergleicht in den heutigen Gedanken zum Sonntag die Corona-Einschränkungen mit der österlichen Fastenzeit und kommt zu einer tröstlichen Schlussfolgerung.