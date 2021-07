Ich traue meinen Ohren kaum. Habe ich das im Radio gerade richtig gehört? „Die Jugend unter Corona sind verlorene Jahrgänge, die ihre Jugend nicht ausleben konnten und die es in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt schwer haben werden.“ „So ein Unsinn“, denke ich.

Natürlich ist es richtig, dass Kinder und Jugendliche eine schwierige Zeit durch die Pandemie hatten und haben. Aber verlorene Jahrgänge? Keinesfalls! Im Gegenteil: Es sind Jahrgänge, die früh lernen mussten, sich mit den Schwierigkeiten des Lebens auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden, wie man trotzdem einigermaßen gut leben kann.

Diese Herausforderungen hat die Jugend super gemeistert: Sie haben noch besser gelernt mit dem PC umzugehen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Vieles anders gehen kann als man vorher gedacht hat. Sie haben gelernt, mit sich selbst klar zu kommen, weil es kaum Ablenkungen und Freizeitbeschäftigungen gab. Jahrgänge also, die schon früh gelernt haben, was im Leben hilfreich ist: Soziale Kompetenz im rücksichtsvollen Umgang miteinander, Flexibilität sich immer wieder schnell auf neue Situationen einzustellen und vor allem Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.

„Wenn ich Personalchefin wäre, würde ich Menschen aus diesen Jahrgängen mit diesen Fähigkeiten mit Kusshand einstellen“, sage ich laut zu meinem Radio. In der Bibel heißt es: Ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht.« (Mt.18,14) Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht und Gott will erst recht keine verlorenen Jahrgänge. Und weil er jede und jeden als wertvoll und besonders ansieht, geht auch niemand verloren.

Von Pfarrerin Christine Böhm, Pfarrverband Vechelde-Mitte