Kreis Peine

An diesem Wochenende ist es wieder soweit, viele Menschen denken an den Tod und das Sterben. Fragen sich: „Bin ich auch dazu bereit“ Und weiter: „Werde ich das Himmelreich ererben?“

Nur wenige Grabsteine weisen noch Bibelstellen auf. In Duttenstedt auf dem Friedhof sind es grad mal zwei. So nimmt die Welt wohl ihren Lauf, zuversichtlicher werd ich nicht dabei. Symbole darauf weisen über sich hinaus, Engel, Herzen, ein offenes Buch und Treppenstufen. Existiert es doch, das himmlische Haus? Die Zeichen trösten mich, kommen wie gerufen. Gibt es ein Jenseits, ein Wiedersehn? Einen neuen Himmel, eine neue Erde? Ach, das wäre unfassbar schön, ich hoffe, dass es einmal so sein werde.

Peter Doerk, Pfarrer in Duttenstedt-Essinghausen-Meerdorf. Quelle: Kerstin Wosnitza

Hier zeigt sich der Christen Sehnsucht, der Tod des Todes und der Sieg des Lebens, dieser Tage im November mit voller Wucht. Der Glaube daran ist nicht vergebens. So gehört zum Leben wohl auch der Tod, führt zum Rückzug, stürzt in tiefe Trauer. Gespräche, Mitgehen, Zuhören führt aus der Not, tröstet und durchbricht des Schweigens Klagemauer.

Der Tod hat nicht das letzte Wort! So steht es geschrieben im neuen Testament. Gott setzt damit die Vollendung seiner Geschöpfe fort, als „Auferstehung“ man das Ganze benennt. Die Allmacht Gottes, hier erstrahlt sie hell, wird deutlich dadurch unterstrichen. Sein Sohn Jesus, der Christen Auferstehungsquell, ist Herr und dem Tod für uns nicht ausgewichen. Leiden und Unrecht werden enden, die Auferstehung den ganzen Menschen erfassen. Gott lässt es nicht beim Alten bewenden, das Neue wird Raum und Zeit hinter sich lassen.

Mit dieser Gewissheit kann ich fröhlich leben, Ängste und Sorgen verfliegen im Nu. Die liebende Zuwendung Gottes lässt meine Seele schweben, engelsgleich – und sie findet zur Ruh.

Von Peter Doerk