Mehr Schnelltestzentren sind gut: Vorbeugen ist besser als Heilen

Peine

Wir kaufen uns natürlich ein Auto, das Airbags hat, wir strampeln auf dem Ergometer, damit wir kein Übergewicht und Bluthochdruck kriegen, wir putzen uns die Zähne, weil wir Angst vor Karies und dem Bohrer haben, und wir gehen zur Vorsorgeuntersuchung, weil wir das Leben lieben. Vorbeugen ist besser als Heilen. Und genau deshalb ist es gut, dass nun auch endlich im Landkreis Peine die Zahl der Corona-Schnelltestzentren steigt.

Mit Tests lässt sich dem Virus die Basis entziehen

Wer sich regelmäßig testet, hilft dabei, Infektionen zu erkennen, bevor Symptome auftreten und man ungewollt andere ansteckt. In den Seniorenheimen hat diese Strategie bereits gefruchtet. In den sozialen Netzwerken wird trotzdem gewütet. Der Tenor: Durch die vielen Tests steigen die Inzidenzwerte immer weiter. Das ist eine Milchmädchen-Rechnung! Anfangs mag das so sein, doch auf Sicht können wir dem Virus die Basis entziehen.

Auch die Bürger haben eine Verantwortung

Testen macht, zumindest in dieser Lage, freier und sicherer. Es ermöglicht vielleicht sogar wieder den Kino- und Theaterbesuch, das Essen im Restaurant, den Einkaufsbummel in der City, mehr Präsenzunterricht. Diese Chance sollten wir nutzen. Es reicht nicht, nur auf Politiker zu schimpfen, auch wenn sie in der Corona-Krise zweifellos einiges versemmelt haben. Wir haben auch eine eigene Verantwortung und eigene Pflichten. Regelmäßig einen Schnelltest machen zu lassen, sollte dazugehören – nicht nur bevor wir zum Zahnarzt müssen oder unsere Großeltern besuchen wollen.

Von Christian Meyer