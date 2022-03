Kreis Peine

Die Welt ist klein. Dies wird in diesen Tagen auf schreckliche Art und Weise deutlich. Direkt in unserer Nachbarschaft, unmittelbar vor unserer Haustür, tobt ein grausamer Krieg. Von einem Tag auf den anderen hat sich unsere Welt verändert. Das Leid der Menschen in der Ukraine wirft lange Schatten. Doch es gibt auch Licht.

Eine große Welle der Solidarität hat die Menschen im kleinen Landkreis Peine erfasst. Sie spenden, bieten Geflüchteten ein Dach über dem Kopf oder organisieren private Hilfstransporte, so wie jetzt wieder in Stederdorf. Familien, Freunde, Bekannte und Fremde ziehen vereint an einem Strang, um das Leid anderer zumindest ein bisschen zu lindern. Die Welt ist klein und hat sich verändert, aber sie funktioniert im Kleinen. Denn die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesig und das ist ganz groß.

Von Jan Tiemann