Peine

Unsere Lebenserwartung steigt. Damit stehen aber auch immer mehr ältere Rentenempfänger immer weniger jüngeren Einzahlern gegenüber – das umlagefinanzierte Rentensystem gerät in Schieflage. Also Rente mit 70, Arbeiten bis zum Umfallen? Nein! Das ist für so ein komplexes Problem zu einseitig und zu kurz gedacht. Es gibt vielfältige Lösungsansätze: Familiengerechtere Arbeitsmöglichkeiten, geregelte Zuwanderung zur Bewältigung des Fachkräftemangels, Ausbau und Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge oder auch den Umbau der Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung. Letztgenanntes wird zugegebenermaßen nicht leicht sein. Dennoch: Das Renteneintrittsalter ist etwas sehr Persönliches und hat viel mit Individualität zu tun und weniger mit Mathematik. Wer länger arbeiten kann und will, sollte das tun können. Aber niemand sollte länger arbeiten müssen, als er kann.

Von Jan Tiemann