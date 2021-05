Peine

Ist unbeschwerter Urlaub in Coronazeiten möglich? Diese Frage beschäftigt viele. Wie gut, wenn man da so ein Natur-Kleinod wie den Eixer See vor der Tür hat. Aber: Ist unbeschwerte Naherholung in Coronazeiten möglich? Leider beschäftigt diese Frage auch viele, weil einige wenige es nicht gelernt haben, Rücksicht zu nehmen. Plastikmüll, Glasscherben oder Essensreste am See sowie Hausmüll, Sperrmüll, Grasschnitte oder sogar alte Autoreifen auf Parkplätzen rund um den Eixer See – das ist schädlich für die Erholung und für die Natur. Corona verlangt uns viel ab, da ist ein bisschen Rücksicht nicht zu viel verlangt – keine Frage.

Von Jan Tiemann