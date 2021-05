Kreis Peine

Endlich! Das ist eine gute Nachricht: Die Schüler gehen wieder zur Schule. Sie treffen ihre Freunde, ihre Lehrer. Monatelang saßen die Schüler in Kinder- und Wohnzimmern. Ohne soziale Kontakte, dafür mit einem Notebook. Sie mussten lernen, selbstständig zu lernen. Für manche kam das zu früh, für manche war das schwieriger zu bewältigen als der Unterrichtsstoff selbst. Viel zu lange wurden die Jüngsten in der Pandemie von der Bildungspolitik vergessen. Das Kultusministerium gab die Verantwortung an die Eltern ab. Was war das doch für eine lebensfremde Vorstellung: Eltern, die ihre Kinder betreuen – und neben dem Job noch die Hausaufgaben erledigen. Reichlich spät kam auch die Teststrategie für die Schulen, die Impfungen für Lehrer sowieso. Die Schulen müssen es nun (wieder) richten. Sie passen Stundenpläne an, bauen den Förderunterricht aus. Und die Kinder? Sie haben viel zu lernen. Bleibt zu hoffen, dass die Politik das auch getan hat und bei den Impfungen für Jugendliche weniger Fehler passieren.

Von Nina Schacht