Ein Grundsatz, den schon Sokrates 400 Jahre vor Christus formulierte und der heute für jede Führungskraft und alle Manager*innen ein mächtiges Werkzeug in der Menschenführung darstellt.

In Markus 8 ist es Jesus, der führt und seine Jünger fragt: „Wer bin ich?“

Was sich wie die Verwirrung einer Person mit Identitätskrise anhört, ist in Wirklichkeit die zentrale Frage, die Jesus seinen Jüngern im Markusevangelium stellt. Inmitten von Wundern und Heilungen durch Jesus stellt er diese Frage und lockt seine Nachfolger heraus, darauf eine Antwort zu finden. Denn wichtig ist nicht, was andere Menschen über Jesus denken, sondern was Sie von ihm halten. Petrus weiß direkt die richtige Antwort und posaunt sie laut hinaus. Eine Antwort, die es in sich hat und die seine ganze Hoffnung kommuniziert, die er mit Jesus verbindet. „Jesus – mein Retter, mein Heiler, mein Messias, mein Erlöser.“ Eine Antwort, die nicht richtiger sein konnte…

Aber entscheidend für dich ist nicht was Petrus von Jesus hielt, sondern die Antwort die Sie auf diese Frage geben. Jesus kommt auf eine persönliche Ebene und will Sie mit dieser einfachen Frage in eine Beziehung mit ihm führen: „Wer bin ich für dich?“

Vielleicht ist heute der perfekte Tag dafür, über diese Frage nachzudenken.

Von Marie und Lukas Bischoff