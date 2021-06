Duttenstedterin leistet Seenotrettung: Anerkennung für den Einsatz

Duttenstedt

Die 28-jährige Duttenstedterin Elena Kloppmann hat sich etwas Bemerkenswertes vorgenommen: Als freiwillige Seenotretterin möchte sie Flüchtlingen helfen, die von der libyschen Küste aus das Mittelmeer überqueren wollen. Libyen ist ein Transitland für zahlreiche Flüchtlinge und Migranten aus Afrika, die Zustände in den Flüchtlingslagern gelten als katastrophal. Wie schlimm die Lage für die Menschen dort ist, kann man sich als Mitteleuropäer nur schwer vorstellen.

Dass jemand bereit ist, diesen Menschen in Not unentgeltlich zu helfen und Leben zu retten, verdient hohe Anerkennung. Zumal die Seenotrettung im Mittelmeer ganz sicher kein einfaches und gefahrloses Unterfangen ist. Man kann Elena Kloppmann daher nur wünschen, dass ihr Vorhaben Erfolg hat und dass sie nach mehreren Wochen auf See gesund in ihre Peiner Heimat zurückkehrt.

Von Dennis Nobbe