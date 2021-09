Reifere Haut braucht mehr Feuchtigkeit

Frankfurt/Main

Im Laufe des Lebens verliert die Haut an Festigkeit und Elastizität. In welchem Maße, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine gute Pflege kann zwar die natürliche Hautalterung nicht aufhalten, die Zeichen der Zeit aber etwas reduzieren.

"So kann der Feuchtigkeitsgehalt der Haut deutlich verbessert, die Hautfestigkeit- und Elastizität erhöht und der Wasserverlust reduziert werden. Auch lässt sich die Hautoberfläche spürbar glätten und die Hautbarriere stärken", erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK).

Pflege beginnt schon bei der Reinigung

Wichtig vor dem Auftragen von Creme und Co. ist die richtige Reinigung. Hier sollte man darauf achten, die Haut nicht übermäßig zu entfetten. Der IWK empfiehlt Reinigungsprodukte im sauren PH-Bereich, da reife Haut auf alkalische Produkte, wie etwa Seifen und stark schäumende Mittel, deutlich empfindlicher reagiere.

Die Waschcreme dafür am besten mit Wasser leicht aufschäumen und sanft in die feuchte Haut einmassieren, die Augenpartie wird dabei ausgespart. Danach gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und die Haut anschließend mit einem sanften Gesichtswasser klären.

Lichtschutz und Pflegestoffe

Wird nach der Reinigung eine Tagescreme aufgetragen, empfehlen die Experten Produkte, welche die Widerstandskraft der Haut stärken. Inhaltsstoffe wie etwa Hyaluronsäure, Liposome oder Vitamine können dabei die Zelltätigkeit stimulieren und Depots wieder auffüllen. Cremes mit einem hohen Lichtschutzfaktor beugen einer lichtbedingten Hautalterung vor und schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Vor dem Schlafengehen empfiehlt der IWK das Auftragen einer reichhaltigen Nachtcreme. "Nachts braucht reife Haut eine Pflege, die ihr Bedürfnis nach Regeneration und Erholung unterstützt. Nur so kann sie die Widerstandsfähigkeit aufbauen, die sie am nächsten Tag wieder braucht", so Birgit Huber. Die Nachtpflege wird nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und dem Dekolletee sanft einmassiert.

