Peine

Die Coronakrise stellt den Alltag auf den Kopf – statt den gewohnten Abläufen im Büro nachzugehen, bleiben viele Peiner im Homeoffice. Damit ist der Kühlschrank jederzeit erreichbar und man bewegt sich weniger. Aus Bequemlichkeit wird einmal mehr beim Lieferdienst bestellt als sonst. Damit die Abwehrkräfte des Immunsystems gestärkt werden, rät Myrna Fricke, staatlich anerkannte Diät-Assistentin und bei der Barmer zuständig für den Fachbereich betriebliches Gesundheitsmanagement, allen Peinern, sich weiterhin gesund und ausgewogen zu ernähren.

Frau Fricke, mögen Sie erläutern, inwiefern die Ernährung das Immunsystem beeinflusst?

Eine Mangelernährung kann die Aktivität des Immunsystems schwächen. Aber nicht nur die Ernährung beeinflusst das Immunsystem: Zu viel Stress, zu wenig Bewegung und zu wenig Schlaf können Auslöser dafür sein, dass das Immunsystem geschwächt ist. Damit Antikörper zur Stärkung der Abwehrkräfte im Immunsystem aufgebaut werden können, braucht unser Körper entsprechende Nahrungsmittel mit Vitaminen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen. Außerdem sorgt auch die vielfältigen Bakteriengemeinschaften im Darm dafür, dass unser Immunsystem gut funktioniert und dass wir uns wohl fühlen. Eine gesunde Darmflora wirkt als schützende Barriere vor Keimen. Gut für den Darm sind die Zufuhr von Ballaststoffen, probiotischen Lebensmitteln und Omega 3-Fettsäuren.

In welchen Lebensmitteln sind all diese Nährstoffe enthalten?

Diese Rezepte empfiehlt Myrna Fricke Zur Stärkung des Immunsystems empfiehlt Ernährungsexpertin Myrna Fricke folgende Rezepte: Ingwershot Zutaten (für etwa zehn Stück): 100g Ingwer 4 Orangen ausgepresst 1 Zitrone ausgepresst ein Stückchen Kurkuma 1 Apfel 1 Möhre Etwas Leinöl Bei Bedarf etwas Honig K(r)esse Beeren Zutaten (für etwa zehn Stück): 100 g Beerenfrüchte (gerne Tiefkühlware) 1 Kressebeet 1 Apfel Etwas Wasser Etwas Leinöl Bei Bedarf etwas Honig

Wie viel Wasser sollte man täglich trinken?

Ausreichend trinken ist auch wichtig für die Abwehrkräfte. Am Tag sollte man mindestens eineinhalb Liter, besser zwei Liter, nicht gesüßte Getränke zu sich nehmen. Zuckerhaltige Getränke wie Saft sollten mit Wasser verdünnt werden. Die Flüssigkeitsaufnahme sorgt dafür, dass die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen befeuchtet werden und somit intakt bleiben. Die Schleimhäute sind wichtig für das Immunsystem, da sie eine erste Barriere für Krankheitserreger darstellen. Zur Stärkung des Immunsystems helfen auch Tee mit frischem Ingwer und Zitrone – einfach eine Ingwerknolle schälen, in Scheiben schneiden und mit kochendem Wasser übergießen. Die Zitrone erst dazu geben, wenn das Wasser ein wenig abgekühlt ist. Das enthaltene Vitamin C ist hitzeempfindlich und geht bei zu großer Hitze verloren. Das Tee-Gemisch wirkt antibakteriell und entzündungshemmend.

Gibt es schon Erkenntnisse, welche Ernährung zum Schutz vor COVID-19 empfohlen wird? Wie sollten sich Personen mit einer nachgewiesener Infektion ernähren?

Nein. Im Internet kursiert einiges, aber nichts davon ist wissenschaftlich erwiesen. Was ich aber zur Ernährung bei einem grippalen Infekt empfehle, ist das altbewährte Haushaltsmittel Hühnerbrühe – ein wahrer Allrounder: Bei Fieber wird Salz ausgeschwitzt, das wiederum in der Hühnerbrühe enthalten ist. Werden frische Kräuter und Gemüse hinzugefügt, gelangen Vitamine in den Organismus und durch die Flüssigkeit werden auch wieder die Schleimhäute versorgt. Das Hühnchen liefert auch den Eiweißbaustein Cystein, der entzündungshemmend und abschwellend wirkt, außerdem gut verwertbares Zink, das ebenfalls hilfreich ist. Unter folgendem Internetlink www.barmer.de/erkaeltungszeit-167604 gibt es weitere Tipps.

Von Nathalie Diana