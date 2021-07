Flüssigkeits-Trick: Durch Pressen wird Tofu knuspriger

Hamburg

Ob pur oder geräuchert: Als Einlage in der Suppe oder als Beilage zum Salat kommt oft auch Tofu zum Einsatz. Wer ihn gern etwas knuspriger isst, sollte ihm vor dem Braten Flüssigkeit entziehen, empfiehlt die Zeitschrift "Essen und Trinken" (Ausgabe 8/2021). Dafür wird der Tofu mit Küchenpapier bedeckt und rund eine Stunde lang beschwert - zum Beispiel mit Konservendosen.

Wer sich mehr Geschmack wünscht, kann den Tofu vor der Entwässerung zusätzlich marinieren, zum Beispiel in einer Mischung aus Miso-Paste, Sojasoße und Ahornsirup. Während des Geschmacksbades sollte man den Tofu mehrmals wenden.

Ist die Flüssigkeit herausgepresst, muss der Tofu nur noch in Olivenöl von beiden Seiten rund vier Minuten braun gebraten werden. In Streifen geschnitten, kommt er dann über den Salat oder in die Suppe.

