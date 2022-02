Mit Blockieren und Abheben die Bremsen testen

Stuttgart

Wer seine Handbremsen am Fahrrad prüfen will, kann einen kleinen Test machen, so die "ACE Lenkrad" (1/2022). Wenn der linke Bremshebel im Stand angezogen und dann das Fahrrad angeschoben wird, muss das Hinterrad abheben. Beim rechten Bremshebel muss bei der gleichen Prozedur das Hinterrad blockieren, so die Clubzeitschrift des Auto Clubs Europa (ACE).

Allerdings dürfen in beiden Fällen die Hebel beim Ziehen nicht die Lenkstange berühren. Wenn dazwischen weniger als zwei Finger breit Platz ist, könne man mit Rändelschrauben an den Hebeln nachjustieren. Sind die aber bereits am Anschlag, sei es Zeit für neue Beläge. Ob Dinge wie Bremsscheiben und Bremsbeläge noch in Ordnung sind, sollten Fachleute prüfen. Unterwegs dürfen zudem auch keine Quietschgeräusche auftauchen.

