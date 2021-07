Aussteigen oder rechts überholen: Was ist im Stau erlaubt?

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt dürfte zur Hochsaison um den einen oder anderen Stau auf der Autobahn nicht herumkommen. Was ist dann erlaubt und was verboten?

Heiße Phase: Mitten in der Urlaubssaison sind Staus nicht selten, am Steuer muss man wissen, was erlaubt ist - und was nicht. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn