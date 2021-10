Zahl der Lehrstellen in Peine gestiegen – das empfehlen Expertinnen Schulabgängern

Kreis Peine

Dieser Trend macht Hoffnung: Wegen der Corona-Krise hatte die Agentur für Arbeit und das Jobcenter das Schlimmste für den Ausbildungsmarkt 2021 in Peine befürchtet, doch am Ende toppte die Anzahl der von Betrieben gemeldeten Ausbildungsstellen die des Vorjahres deutlich. Ein Plus von 67. Mehr noch: Die 534 Ausbildungsstellen sind sogar ein Peiner Fünf-Jahres-Hoch. „Trotz aller Klippen in der Pandemie ist das Jahr wirklich gut verlaufen, aber auch weil alle Beteiligten das Beste herausgeholt haben“, stellte Alexandra Fuchs, Geschäftsführerin Operativ der für Peine zuständigen Arbeitsagentur Hildesheim, erfreut fest.

Handwerk gewinnt wieder an Interesse

Vor allem im Spätsommer habe es noch einmal einen Schub bei den Ausbildungsstellen gegeben. „Gerade der Bereich der Gastronomie hatte zuvor aufgrund der Ungewissheit lange gezögert“, erläuterte Fuchs. Ausbildungsverträge wurden teilweise deutlich später geschlossen als in den Vorjahren. Erfreulich ist eine weitere Entwicklung: Angehende Azubis entscheiden sich wieder häufiger für eine Lehrstelle im Handwerk, merkte Claudia Geyer, stellvertretende Fachdienstleiterin Jobcenter beim Landkreis Peine, an. Auffällig sei zudem gewesen, dass sich mehr junge Männer für eine Ausbildung in der Pflege entschieden, wo dringend Fachkräfte benötigt werden.

Stellten in der Agentur für Arbeit die Ausbildungsmarktbilanz 2021 für den Kreis Peine vor: Alexandra Fuchs (von links), Claudia Geyer und Frauke Ammerpohl. Quelle: Christian Meyer

Zahl der Bewerber geht erneut zurück

Doch es gibt auch Wermutstropfen: Die Zahl der Bewerber ist bereits zum fünften Mal in Folge zurückgegangen. 805 waren es diesmal, das sind 71 weniger als im Vorjahr. Das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass es für Betriebe immer schwieriger wird, geeignete Auszubildende zu finden. Doch: Vor allem Handwerksbetriebe hätten ihr Anforderungsprofil angepasst, sie lassen nicht nur Noten sprechen, sondern würden auch häufiger jemandem eine Chance für ein Praktika gewähren, der früher gleich nach dem Blick aufs Zeugnis aussortiert wurde.

Azubis oft nicht flexibel genug beim Berufswunsch

Und auf noch etwas lassen sich Handwerksbetriebe eher ein, als noch vor Jahren: Junge Frauen in einst klassischen Männer-Berufen. „Vereinzelt gibt es das, die ganz große Entwicklung spüren wie aber noch nicht“, sagte Frauke Ammerpohl, Teamleiterin in der Berufsberatung. „Da ist noch Potenzial“, findet auch Arbeitsagentur-Geschäftsführerin Fuchs.

Das größte Problem bleibt jedoch, dass viele angehende Azubis unrealistische Vorstellungen haben, für welchen Beruf sie geeignet sind und sich nicht flexibel genug bei der Wahl zeigen. Auch deshalb kommt es dazu, dass Bewerbende leer ausgehen. 35 waren es in Peine bis Ende September, immerhin 15 weniger als im Vorjahr. Demgegenüber stehen jedoch noch 68 Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden konnten. Gute Chancen auf eine Lehrstelle haben Kandidaten zum Beispiel, die eine Ausbildung in der Pflege oder im Lebensmittelbereich anstreben. Auch im Fleischerei- und Bäcker-Handwerk gibt es vergleichsweise viele offene Stellen.

Damit es mit einer Lehrstelle im kommenden Jahr klappt, haben die Peiner Ausbildungsexpertinnen Alexandra Fuchs, Claudia Geyer und Frauke Ammerpohl vor allem diese vier wichtigen Tipps für die Kandidatinnen und Kandidaten:

Praktika absolvieren: So bekommen junge Leute nicht nur einen guten Einblick, ob ihr angestrebter Beruf auch zu ihnen passt, sie können im besten Fall auch einen guten Eindruck hinterlassen und so ihre Chance auf eine Lehrstelle verbessern. „Ruhig auch mal die Ferien dafür nutzen“, empfiehlt Alexandra Fuchs.

Flexibel sein: Sich auf einen einzigen Ausbildungswunsch zu versteifen, kann zum Nachteil werden. „Auch wenn Tierpfleger der tollste Beruf für einen sein mag, es empfiehlt sich immer, auch mal nach links und rechts zu gucken“, betont Alexandra Fuchs. Die Berufsberater wissen genau, in welchen Bereichen Lehrlinge gesucht werden und wo die Chancen gering sind.

Sich trauen und Hilfe suchen: Bei Firmen anzurufen und nach einer Lehrstelle zu fragen oder den direkten Kontakt bei einer Ausbildungsplatzbörse suchen – das kommt gut an. „Wichtig ist grundsätzlich immer, erstmal den ersten Schritt zu gehen“, betont Frauke Ammerpohl. Es empfiehlt sich aber, auch Hilfe bei der Berufsberatung zu suchen.

Sich im Internet informieren: Wichtige Infos über Ausbildungsberufe, Telefonnummern, ja sogar peppige Videos – all das bietet die Arbeitsagentur im Internet an unter www.arbeitsagentur.de oder www.whatsnext.digital-pioniere.com.

Von Christian Meyer