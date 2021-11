Wendeburg/Wolfsburg

In einer Feierstunde hat Polizeipräsident Michael Pientka Polizeidirektorin Petra Krischker in ihr Amt als Dienststellenleiterin in Wolfsburg eingeführt. Die 59-jährige Polizeidirektorin lebt in Wendeburg und hat jahrelang erfolgreich Jazzdance-Formationen des TSV Wendezelle geleitet. Die neue Aufgabe nimmt sie nach Angaben der Polizeidirektion Braunschweig bereits seit dem 1. Oktober wahr.

Landesweites Ausschreibungsverfahren

Krischker hatte in einem landesweiten Ausschreibungsverfahren für diesen Dienstposten den Zuschlag bekommen. Damit tritt sie nach mehr als einem Jahr Vakanz die Nachfolge des bisherigen Inspektionsleiters Olaf Gösmann (63) an, der bereits Ende August 2020 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Während der Amtseinführung würdigte der Behördenleiter nochmals die Arbeit ihres Vorgängers Gösmann. Zugleich bedankte er sich bei der Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, Kriminaldirektorin Heike Heil (58), die seit mehr als einem Jahr die kommissarische Leitung der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt verantwortet hatte.

Im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Niedersächsischen Polizei war Krischker in verschiedenen Behörden des Landes in Führungsverantwortung, auch in der Polizeidirektion Braunschweig. Zuletzt leitete sie die Polizeiinspektion Goslar.

Weg bis in die höchste Führungsebene der Polizei Niedersachsen gefunden

Polizeipräsident Pientka sagt über die neue Inspektionsleiterin: „Mit Petra Krischker übernimmt eine Führungspersönlichkeit, die vor 40 Jahren als eine der ersten Frauen bei der Schutzpolizei ihren Dienst antrat und die es mit viel Energie, hoher Kompetenz und großem Engagement geschafft hat, ihren eigenen Weg bis in die höchste Führungsebene der Polizei Niedersachsen zu finden.“ Sie sei in jeder Dienststelle, für die sie bisher Verantwortung getragen hat, ein „kreativer Motor“ gewesen, um Weiterentwicklungen und Veränderungen voranzutreiben. Kolleginnen und Kollegen würden sie als eine Führungspersönlichkeit mit Power, Durchsetzungsvermögen und großem Herz beschreiben. „Der neuen Inspektionsleiterin wünsche ich für alle künftigen Herausforderungen und Aufgaben weiterhin viel Kraft und Motivation, die ihre außergewöhnliche Karriere bisher auszeichnete.“

Von Jan Tiemann