Wendeburg: Diebe brechen in Wohnhaus ein

Wendeburg

Noch unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen um 3.15 Uhr in ein Wohnhaus am Wendezeller Ring in Wendeburg eingebrochen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Diebe eine Eingangstür des Einfamilienhauses aufgehebelt haben. Es können laut Sprecher Matthias Pintak „derzeit noch keine Angaben gemacht werden, ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der verursachte Schaden ist“. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70.

Von der Redaktion