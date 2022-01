Wendeburg

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Edeka-Supermarkt an der Straße Hoher Hof in Wendeburg eingebrochen. Durch das Aufbrechen eines Fensters auf der Gebäuderückseite seien die Täter in die Verkaufsräume gelangt, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen. Dort wurden unter anderem diverse Tabakwaren gestohlen. Eine genaue Aufstellung zum Diebesgut könne noch nicht gemacht werden. Dies sei aktuell Teil der Ermittlungen.

Von Jan Tiemann