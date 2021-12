Mit Musik und Schmuck statt Lichtern: In Wendeburg gab’s eine Demo-Fahrt

Wendeburg

Demo-Konvoi statt Lichterfahrt: Der MSC Wendeburg hatte am Sonntag eine kreative Lösung gefunden, um in der Ortschaft trotz Behörden-Stress für Weihnachtsstimmung zu sorgen. 44 Gespanne fuhren durch die Straßen – mit viel Deko und Musik, allerdings ohne Lichter. Dafür sorgten dann zum Teil der Zuschauer, die auch an der Alternative ihren Spaß hatten.

Aus der Not des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr geboren, entwickelten sich die beleuchteten Trecker-Konvois auch im Landkreis Peine schnell zu gefragten Veranstaltungen, die nicht nur bei Kindern die Vorfreude auf Weihnachten weckten. Und so planten die Veranstalter auch in diesem Jahr, in der zweiten Adventszeit voller coronabedingter Einschränkungen, Lichterfahrten in vielen Orten des Landkreises. Dabei hatten sie allerdings die Rechnung ohne den Landkreis Peine gemacht.

Zur Galerie Ganz verzichten wollte man dann doch nicht. Nachdem der Landkreis Peine von Lichterfahrten abgeraten hatte, gab’s in Wendeburg jetzt einen kreativen Protest.

Die Behörde erklärte, dass die Lichterfahrten nicht genehmigungsfähig seien. Begründung: der fehlende Versicherungsschutz durch die nachträglich angebrachte Beleuchtung an den Fahrzeugen, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge habe. Diese Mitteilung zog Kreise, da in vielen anderen Städten und Landkreisen durchaus Konvois stattfinden durften. Auch überregionale Medien wie der NDR berichteten vom Unmut in Peine.

„Verstehen kann ich das beim besten Willen nicht. Ich war in Hildesheim dabei. Da war das alles kein Problem und wie man so hört, in anderen Landkreisen wohl auch nicht. Für die, die mitfahren wollten, ist das alles sehr ärgerlich. Viele hatten mit großem Aufwand ihre Fahrzeuge verziert und dürfen nun das Licht nicht einschalten“, ärgerte sich Albert Kuss, der den Konvoi am Straßenrand verfolgte. Ähnliches Unverständnis äußerte Werner Behme, der mit seinem Hanomag R28, Baujahr 1952, am Umzug teilnahm. „Ich ziehe den Wagen der Junggesellschaft Zweidorf mit der Zweidorfer Mühle. Letztes Jahr war der Konvoi so toll. Warum muss man es dieses Jahr verbieten“, fragte er sich.

Die Mitglieder der Junggesellschaft hatten zum Trost große Säcke mit Schoko-Lollies dabei, die sie – als Engel und Weihnachtsmänner verkleidet – an die Zuschauer verteilten. So schlängelte sich der Konvoi, in dem auch ein riesiger aufblasbarer Weihnachtsmann und ein Weihnachtsmann-Engel-Gespann auf einem Motorrad mit Beiwagen mitfuhren, gute eineinhalb Stunden durch die Straßen Wendeburgs. Bei Querung der Hauptstraße mussten die Autofahrer zwar etwas warten, aber viele öffneten die Fenster und filmten oder fotografierten per Handy.

44 Gespanne waren dabei, darunter auch zwei Polizeiautos, die den Demonstrationszug am Anfang und am Ende sicherten. An vielen Treckern waren Banner angebracht, auf denen zu lesen war, was die Teilnehmenden vom Verbot hielten: „Lichter gibt’s heute keine, dankt dem Landkreis Peine“ war da zu lesen oder auch: „Ohne Lichter traurige Gesichter“.

Polizei begleitete Veranstaltung mit Augenmaß

„Wir fragen uns, was passieren soll, wenn die Lichter an sind. Die Demo ist ja ein geschlossener Kreis, die Polizei sichert und die Fahrer sind alle sehr vorsichtig. Viele Fahrer sind Mitglieder des MSC und wir haben für solche Veranstaltungen extra eine Haftpflichtversicherung“, sagte MSC-Präsident Ulrich Rickmann.

Sehr zufrieden mit der Veranstaltung zeigte sich MSC-Pressesprecher Thorsten Pitt. „Es waren sehr viele Menschen auf den Fußwegen und in ihren Gärten, um zuzusehen. Alle sind begeistert. Es ist eine sympathische Veranstaltung und die Polizei hat alles sehr gut und mit Augenmaß begleitet. Nun würden wir uns als Weihnachtsgeschenk wünschen, dass der Landkreis künftig Lichterfahrten auch offiziell genehmigt“, bekräftigte Pitt abschließend.

Von Nicole Laskowski