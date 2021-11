Wendeburg/Dortmund

Der Musiker Ted Herold, der mehrere Jahre in Wendeburg gelebt hat, wurde in den 1950er Jahren als der „deutsche Elvis“ bekannt. Zu seinen großen Hits gehören „Hula Rock“ und „Moonlight“. Am Samstag kam Herold im Alter von 79 Jahren bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben.

Geboren wurde Herold als Harald Schubring am 9. September 1942 in Berlin-Schöneberg. Seine erste Single erschien 1958 und verkaufte sich gleich 100 000 Mal. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde er zum Star und schrieb deutsche Rockgeschichte. Seinen größten Hit landete er 1960 mit “Moonlight“: Die Platte wurde eine halbe Million Mal verkauft. In den 1970er Jahren begann Herolds Comeback als Gastsänger auf einem Album von Udo Lindenberg, in den 1980ern landete der gebürtige Berliner weitere Hits.

Der Musiker kam 1994 der Liebe wegen nach Wendeburg

1994 verschlug es Herold nach Wendeburg – wegen der Liebe. 2002 heiratete er seine zweite Frau in Dortmund, sein Zuhause in Wendeburg behielt er aber vorerst. Es diente ihm als „Anlaufpunkt“, da er mit seiner damaligen Band oft in den neuen Bundesländern auftrat.

Am vergangenen Samstagabend starb Herold in einem Zweifamilienhaus in Dortmund-Berghofen. Dort war nach Angaben der Feuerwehr im ersten Stock ein Brand ausgebrochen. Laut Polizeiangaben kam bei dem Feuer auch Herolds 48-jährige Ehefrau ums Leben. Die Schwiegereltern des Musikers, die im Erdgeschoss des Hauses wohnen, wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sie hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht.

Von der Redaktion