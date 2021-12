A 2 bei Watenbüttel: Wendeburger Feuerwehr löscht brennendes Auto

Watenbüttel

Auf der A 2 bei Watenbüttel ist ein BMW X6 am Sonntagabend komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr Wendeburg, die für Einsätze auf dem Abschnitt zuständig ist, wurde gegen 21 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand, berichtet Einsatzleiter Alexander Lehne. Die Insassen, drei junge Männer, hatten sich bereits selbst aus dem Auto befreien können, bevor es in Flammen aufging. Sie blieben unverletzt.

Gelöscht: Übrig blieb ein völlig zerstörtes Fahrzeug. Quelle: Feuerwehr Wendeburg

Laut Lehne sei das Auto mit Braunschweiger Kennzeichen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs gewesen, als andere Autofahrer aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum bemerkten und das Fahrzeug schließlich im Bereich der Anschlussstelle Watenbüttel ausbremsten. Die Wendeburger Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum, der BMW wurde allerdings komplett zerstört. Die genaue Ursache und die Schadenhöhe seien noch unklar, so Lehne. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen.

25 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach Abschluss der Löscharbeiten musste noch eine Zeit lang mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern gesucht werden. „In modernen Autos sind Verbundstoffe verbaut, die teilweise mit mehr als 1000 Grad verbrennen“, so der Einsatzleiter. Die Wendeburger Ortsfeuerwehr war mit 25 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde mit einem Abschlepper von der Autobahn geholt.

Von Michael Lieb