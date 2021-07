So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Peine

Peine

Stabiles Sommerwetter ist in Peine in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Stattdessen wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es werden Höchstwerte um 24 Grad erreicht.

Der Siebenschläferzeitraum endet in diesen Tagen. Wie das Wetter Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli ist, so gehe es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Wochen weiter, erklärt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. „Dieses Jahr scheint die Regel recht gut zu liegen. Wir haben eine sehr wechselhafte Wetterlage in diesem Zeitraum gehabt und genauso scheint es auch in den nächsten Tagen und Wochen weiterzugehen. Eine stabile Hochdruckwetterlage ist nicht in Sicht.“

Aus Osteuropa drücken immer wieder feucht-warme bis heiße Luftmassen in den Osten des Landes. Dazu kommt aus Westen immer wieder kühle Luft. Beide Luftmassen stoßen über Deutschland zusammen, und es gibt Schauer und Gewitter, die zum Teil kräftig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen. „Die werden uns auch im Rest dieser Woche begleiten“, so Jung.

Temperaturen bleiben sommerlich

Die Temperaturen sollen dabei aber recht sommerlich bleiben. „Selbst 20 Grad fühlen sich aufgrund der feuchten und schwülen Luftmasse oftmals deutlich höher an“, sagt der Meteorologe.

Nach den Schauern zum Wochenauftakt soll die Wetterlage zur Mitte der Woche etwas ruhiger und heiterer werden, doch schon für Donnerstag und Freitag sind neue Schauer und Gewitter vorhergesagt. Auch das Wochenende fällt mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen bis maximal 25 Grad eher durchwachsen aus.

Von Mirja Polreich