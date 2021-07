Groß Ilsede

Normalerweise bekommen Schüler Hausaufgaben, diesmal verteilten sie zur Abwechslung gerne mal welche: Ein defekter Lautsprecher muss repariert werden, es bedarf dringend eines weiteren Kopier-Gerätes und Verdunklungsrollos von innen, damit überhaupt zu sehen ist, was die modernen Activeboards da an die digitalen Tafeln der Groß Ilseder Realschule projizieren – das Auftragsbuch für den Ersten Kreisrat Henning Heiß war gut gefüllt, nachdem der derzeitige Vize des Schulträgers Landkreis Peine und SPD-Kandidat für das Amt des Landrats sich in einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit seinen Wahlgegnerinnen Stefanie Weigand (Grüne) und Banafsheh Nourkhiz (CDU) den Fragen von Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen gestellt hatte.

Mobile Klassenzimmer sollen kommen

Die digitale Raumausstattung, die aktuelle Raumsituation, Inklusion – um diese Themen ging es in der kurzweiligen Veranstaltung in der voll besetzten Mensa des Schulzentrums. Rund 90 Minuten lang löcherten die Schüler die Politiker mit Fragen und hofften auf Lösungsvorschläge, die die Situation an ihrer in die Jahre gekommene Schule verbessern. Im Politikunterricht hatten sie sich im Vorfeld mit dem Thema „Die Demokratie bedarf der Beteiligung“ beschäftigt und Fragen für die Podiumsdiskussion erarbeitet. Die Kandidaten legten sich ins Zeug, einige der Schüler dürfen schließlich bei der Kommunalwahl erstmals wählen.

Mutig stellten einige Schüler den Politikern Fragen und konnten mitunter sogar auf Rück-Fragen hilfreich antworten. Quelle: Ralf Büchler

CDU-Kandidatin plädiert für Neubau

Kreisrat und SPD-Landratskandidat Heiß versprach unter anderem, dass mobile Klassenzimmer in Containern im neuen Schuljahr die Raummnot beheben sollen, die Grüne Stefanie Weigand verwies unter anderem auf Vorteile, die die Anschaffung von Lüftungsfiltern für die Schule bringen würde und CDU-Kandidatin Banafsheh Nourkhiz bekräftigte den Vorschlag, das in die Jahre gekommene Ilseder Schulzentrum am besten gleich abzureißen und neu zu bauen.

„Die Podiumsdiskussion war sehr positiv. Ich bin stolz auf unsere Schüler, mit welcher Disziplin sie das durchgezogen haben. Sie sollen lernen, dass man Demokratie mitgestalten kann – und das haben sie hier gesehen. Das hilft gegen Politikverdrossenheit“, bilanzierte Schulleiterin Cornelia Rausche zufrieden.

Der Bericht wird mit Ausführungen der Kandidaten aktualisiert.

Von Christian Meyer