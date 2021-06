Peines Erdbeeren: Darum sollen sie diese Saison besonders süß werden

Kreis Peine

Da muss Boris Lauenroth nicht lange überlegen: „Frisch gepflückt, direkt vom Strauch“ – so, ganz natürlich ohne Schnickschnack, mag er seine Erdbeeren am liebsten. Der Adenstedter Landwirt könnte derzeit reichlich naschen, die Feld-Ernte unter freiem Himmel ließ in diesem Jahr wegen des kühlen Wetters zwar länger auf sich warten, doch jetzt nimmt sie so richtig Fahrt auf. Dass der Mai kalt und regnerisch war – genau darüber sollten sich die Erdbeerfans allerdings sogar freuen.

Mehr Zeit zum Reifen verspricht mehr Süße

Praktisch: In den Erdbeer-Hochbeeten des Adenstedter Landwirts Boris Lauenroth muss man sich zum Pflücken nicht bücken. Seine Söhne Bennet, Bjarne und Bastian helfen bei der Ernte schon mal mit – und naschen natürlich auch gerne mal. Quelle: Ralf Büchler

„Das kühle Wetter hat den Erdbeeren eher gut getan. Bei Temperaturen über 30 Grad geht es der Pflanze so wie uns Menschen – sie leidet unter Hitzestress. Durch die eher niedrigen Temperaturen können sich die Erdbeeren relativ gut und gesund entwickeln“, erläutert Lauenroth. Die Erdbeeren hatten mehr Zeit zum Reifen, und genau das verspricht knallrote und besonders süße Früchte.

Freiland-Erdbeer-Ernte startet später als im Vorjahr

Warten kann sich also lohnen. Vor etwa zwei Wochen hat Lauenroth mit seinen Erntehelfern die ersten Erdbeeren unter freiem Himmel geerntet. „Das war rund 14 Tage später als im vorigen Jahr“, vergleicht er. Erdbeeren werden in seinem Betrieb in Adenstedt allerdings schon seit dem 1. Mai geerntet – Folientunnel sind das Geheimnis dafür. Ihr Einsatz führt zu einem Effekt, der einem Gewächshaus ähnelt. Damit es einen brummenden Absatz geben kann, muss es zuvor in den Folientunneln brummen. Mehrere tausend Hummeln kauft der Landwirt in speziellen Kartons, sie bestäuben die „überdachten“ Erdbeer-Pflanzen.

Geerntet werden kann jetzt aber auch ohne Dach. Die Lauenroths haben am vergangenen Wochenende ihre Felder für Selbstpflücker direkt am Hofladen in Adenstedt geöffnet. Die ersten Familien haben schon fleißig Körbchen gefüllt. „Die Nachfrage ist gut, ich habe den Eindruck, die Leute freuen sich auch alle, dass sie wieder mehr rauskommen und etwas unternehmen können“, sagt Boris Lauenroth.

Derzeit der Renner im Hofladen Lauenroth: Anna Jentsch und Eva und Paul haben sich auch ein paar Schalen Erdbeeren ausgesucht. Quelle: Ralf Büchler

Selbstpflücken wird in der Corona-Zeit zum Familien-Erlebnis

Endlich wieder Erdbeeren: Gleich mehrere Familien pflückten und naschten kurz nach Saisonstart auch bereits wieder auf den Selbstpflücker-Feldern von Landwirt und Hofladen-Betreiber Henning Peyers am Weg zum Krankenhaus in Dungelbeck. Mit drei frühen Sorten hat er die Saison gerade eröffnet. „Fast drei Wochen später als im Vorjahr“, stellt er fest. Doch nach den zuletzt warmen Tagen ist die Aufholjagd eröffnet.

Süß, aber doch gesund: Die Saison der Freiland-Erdbeeren ist gestartet. Henning Peyers aus Dungelbeck baut auf seinen Feldern gleich neun verschiedene Sorten an. Die Früchte können auch selbst gepflückt werden. Quelle: Christian Meyer

Die Deutschen essen mehr Erdbeeren

In den nächsten Wochen werden an sechs weiteren Sorten noch reichlich rote, süße Früchtchen wachsen. Peyers hofft, dass es vielleicht noch einmal eine ähnlich gute Saison wie im Vorjahr wird. Laut Verbandsstatistiken kaufte ein Haushalt in Deutschland da im Schnitt 4,2 Kilogramm Erdbeeren – das waren gleich zwölf Prozent mehr als 2019. Da hatte die Corona-Krise ausnahmsweise mal gute Seiten. „Damit es überhaupt mal Action gab, sind die Familien mit ihren Kindern zum Pflücken auf die Erdbeer-Felder gekommen – und oft nicht nur einmal, sondern mehrmals in der Woche, dann eher für kleinere Mengen“, erläutert Henning Peyers.

Erdbeeren im Kreis Peine selbst pflücken: Hier werden sie fündig In der Region Peine gibt es zahlreiche Erdbeerfelder, auf denen die süßen Sommerfrüchtchen wachsen. Gekauft werden können sie frisch geerntet am Verkaufsstand oder selbst gepflückt. So zum Beispiel hier: Hofladen Wiedemann direkt an der B 1 zwischen Vechelde und Bettmar ist werktags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Erdbeer-Feld zum Selbstpflücken liegt genau gegenüber vom Hofladen und ist seit Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Hofladen Lauenroth, Bültener Straße 3 in Adenstedt, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Die Erdbeerfelder liegen direkt am Hofladen. Lahmanns Hofladen in Oelerse, montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr, montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und in der Spargelzeit auch sonntags von 9 bis 12 Uhr. Das Erdbeerfeld zum Selbstpflücken an der Straße von Oelerse in Richtung Sievershausen eröffnet Samstag und kann täglich von 8 bis 19 Uhr besucht werden. Hofladen Peyers in Dungelbeck ist montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr und sonntags 8 bis 18 Uhr geöffnet, das Erdbeerfeld in Essinghausen in der Nähe des Netto-Marktes täglich von 9 bis 18 Uhr und das Erdbeerfeld an der B 65 am Krankenhausweg bei Dungelbeck täglich von 9 bis 18 Uhr.

Sehr variable Frucht

Seit etwa 20 Jahren ist er im Erdbeer-Geschäft, doch die Frucht bereitet ihm immer wieder besondere Freude. Denn: „Sie ist so super variabel. Erdbeeren frisch und einfach pur, oder mit kalter Milch und etwas Zucker, man kann sie in den Salat schneiden, aber auch als Nachtisch in allen Variationen oder als Kuchen essen, mein Favorit bleibt aber die Erdbeere als Frucht- Sorbet“, sagt der 46-Jährige. Erdbeer-Marmelade in zig Variationen auf dem Frühstückstisch darf bei den Peyers nicht fehlen. Derzeit streicht der Landwirt am liebsten die Sorte „Erdbeer-Karamel“ aufs Brötchen. „Wir haben eine Marmeladen-Fee in unserem Hofladen, da sprudeln die Ideen nur so“, sagt er.

Rezept-Tipp: Die Espresso-Erdbeer-Torte „Lecker", „Das gibt es jetzt häufiger": Ihre „Überbackenen Spargelröllchen vom Blech" sind gut angekommen, nun dürfen sich die PAZ-Leser auf einen weiteren Rezept-Tipp der Schwicheldter Landfrau, Landwirtin und Hofladen-Betreiberin Juliana Almeling freuen – vielleicht ja sogar als Nachtisch zum Spargelgericht. Erdbeeren aus ihrem Hofladen hat Juliana Almeling für eine Espresso-Erdbeer-Torte verarbeitet. Die Zutaten: 2 Eier, 180 Gramm Zucker, 70 Gramm Mehl, 20 Gramm Kakao-Pulver, 2 Teelöffer Backpulver, 100 Milliliter Espresso, 5 Esslöffel Mandellikör, 750 Gramm Erdbeeren, 2 Esslöffel Zitronensaft, 200 Gramm Joghurt-Frischkäse, 2 Beutel Sofort-Gelatine a 30 Gramm, 150 Milliliter Sahne. Und so geht's: Eier mit zwei Esslöffel Wasser und 80 Gramm Zucker mit den Quirlen des Handrührers acht Minuten weiß-schaumig aufschlagen. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, darüber sieben und vorsichtig unterheben. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Springform (Durchmesser 18 Zentimeter) füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas Stufe 2 bis 3, Umluft 160 Grad) auf der zweiten Schiene von unten 20 bis 25 Minuten backen.

Espresso und Likör verrühren, den Boden sofort nach dem Backen damit tränken und abkühlen lassen. Erdbeeren waschen, putzen und 200 Gramm beiseite stellen. Restliche Erdbeeren mit 100 Gramm Zucker und Zitronensaft pürieren. 350 Gramm Erdbeer-Püree mit dem Frischkäse pürieren und 1,5 Beutel Gelantine unterrühren. Sahne steif schlagen, unterheben und die Masse auf dem Boden glatt streichen. Restliches Püree mit dem 0,5 Beutel Gelatine verrühren auf die Torte geben und mindestens drei bis vier Stunden kalt stellen. Zum Schluss die Torte mit den beiseite gestellten Erdbeeren belegen.

Wenn Henning Peyers ganze Familien in seinen Feldern pflücken und naschen sieht, geht ihm das Herz auf, denn er ist überzeugt davon, dass eine ganz andere Wertschätzung bei den Kindern entsteht. „Jede Erdbeere, die in die Schale wandert, wird mit einem ganz anderen Genuss gegessen. Das ist eine Attraktion, ein tolles Erlebnis.“

Spannender Familienausflug in die Erdbeer-Felder

Töchterchen Daria pflückte mit Papa Alexander Oberst fleißig Erdbeeren auf dem Feld am Verbindungsweg zwischen Dungelbeck und dem Peiner Klinikum. Quelle: Christian Meyer

Dass er damit richtig liegt, ist an den strahlenden Augen der fast zweijährigen Daria zu erkennen. Die Kleine weiß ganz genau was gut schmeckt und nascht nicht nur selber, sondern mopst auch eine Erdbeere aus dem Korb der Eltern und steckt sie ihrem Papa in den Mund. Die Stederdorfer Familie Oberst hat das Selbstpflücken-Angebot gerne genutzt. „Über Erdbeeren freuen sich bei uns alle, aber Daria am meisten“, sagt Vater Alexander. Er freut sich schon auf einen Nachtisch. „Ich esse sie am liebsten mit etwas Zucker und Sahne – gerne nach dem Grillen.“

Von Christian Meyer