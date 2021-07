Adenstedt

Erdbeerkuchen, lobende Worte und viele attraktive Preise wie zum Beispiel Fahrrad-Taschen, Einkaufs- oder Schwimmbadgutscheine: Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises Peine hat Mittwoch die besonders fleißigen Teilnehmer der Stadtradeln-Aktion im Adenstedter Waldgasthaus Odinshain geehrt. Organisatorin Inga Heine von der Wito war begeistert angesichts der Kilometer, die manch Radler in nur drei Wochen abgerissen hatte. Der Edemisser Gerd Kricke etwa legte gleich 1598 zurück – der Topwert!

Veranstalter freuen sich über viel Lob

3531 Teilnehmende hatten bei der Peiner Stadtradeln-Premiere mitgestrampelt. „Wir finden, das ist eine ganz tolle Zahl“, bilanzierte Heine. Sogar Kindergärten beteiligten sich. Witterungsbedingt hätten die Fahrer zwar in den drei Wochen vom 8. bis zum 28. Mai mit ein bisschen Gegenwind zu kämpfen gehabt, „aber für die Veranstaltung an sich, gab es nur Rückenwind“, stellte Heine erfreut fest. Die Organisatoren hätten tolles Feedback bekommen. „Teilweise hat uns das auch sehr gerührt.“

Politiker hoffen auf Wiederholung

Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Matthias Möhle (SPD) staunte in seinen Grußworten über die Leistung der Teilnehmenden. „Fast 600 000 Kilometer sind zusammengekommen. Das sind im Schnitt fast 200 pro Teilnehmer – das hat mich fast umgehauen“, lobte er. Aufgrund des großen Erfolgs würde Möhle sich freuen, wenn es gelänge, die Stadtradeln-Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen. „Dann nicht mit 3500, sondern vielleicht mit 4500 oder 5000 Radelnden“, sagte er.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung: Andreas Meyer und Britta Böcker-Meyer waren zur Siegerehrung nach Adenstedt mit ihrem Tandem gekommen. Quelle: Christian Meyer

Auch Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) wertete das „Stadtradeln“ als wiederholungswürdig – auch wegen des Umweltgedankens. „Wenn jeder Teilnehmer künftig statt zum Autoschlüssel auch gelegentlich zum Fahrradschlüssel greift, war diese Aktion ein Erfolg“, sagte das Stadtoberhaupt. Radfahren sei nicht nur gut für Geist und Körper, die Teilnehmenden hätten auch mal Orte entdeckt, die sie mit dem Auto gar nicht kennengelernt hätten.

Siegerteam reiste mit dem Tandem aus Wedtlenstedt an

Britta Böcker-Meyer und Andreas Meyer waren zur Siegerehrung trotz Regenwetters passenderweise die 21 Kilometer aus ihrem Wohnort Wedtlenstedt nach Adenstedt auf dem Tandem gestrampelt. „Klar, das war eine Frage der Ehre. Wer Rad fährt, der fährt Rad“, sagte Andreas Meyer schmunzelnd. Das Paar hatte als „Racing-Team Wedtlenstedt“ die meisten Kilometer pro Kopf aller Teams in der Gemeinde Vechelde gestrampelt. 795 waren es. Die Stadtradeln-Aktion hat ihnen gefallen. „Wir haben schon drauf gewartet.“ Die Wedtlenstedter haben Puste, das haben sie schon bei größeren Radmarathons etwa in Schweden bewiesen. „Als Ersatz für die ganzen ausgefallenen Radsport-Veranstaltungen war die Aktion für uns optimal“, konstatierte Andreas Meyer. Doch um sportliche Leistung alleine ging es dem Paar nicht. Die Stadtradeln-Aktion sei dazu geeignet, Radfahren publiker zu machen, „und mehr Bürger auf die Probleme des Radverkehrs in den Kommunen aufmerksam zu machen“, unterstrich Meyer.

Große Freude bei der Grundschule Bortfeld: Michael Glenewinkel von der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine überreichte einen Scheck im Wert von 1000 Euro. Die Schule hat den Schulwettbewerb gewonnen und darf das Geld für ein Klimaschutz-Projekt einsetzen. Quelle: Christian Meyer

Und das sind die Geehrten

Einzelwertung pro Kopf in den Kommunen: Edemissen: 1. Gerd Kricke (MTV Eddesse Fahrradgruppe, 1598 Kilometer). Hohenhameln: 1. Frank Meißner (Offenes Team, 1508). Ilsede: 1. Katrin Schüddemage (Anker Gadenstedt, 1202). Lengede: 1. Matthias Finger (Offenes Team, 853). Peine: 1. Marc Hauptmann (Faurecia, 1551). Vechelde: 1. Ralf Pinger (Grundschule Vechelde, 1174). Wendeburg: 1. Dirk Niemann (TSV Meerdorf, 955). Landkreis Peine: 1. Sven Jasinski (Eulenexpress, 1254).

Die meisten Kilometer in der Teamwertung in den Kommunen pro Kopf: Ilsede: 1. U & K Rad-Team (895 Kilometer). Peine: 1. Strickertflitzer (745). Wendeburg: 1. Trekkingfreunde Wendeburg (450). Lengede: 1. Offenes Team (339). Vechelde: 1. Racing-Team Wedtlenstedt (795). Hohenhameln: 1. Busse-Schreiber (718). Edemissen: 1. KoBoKa (503).

Radelaktivster Verein: 1. Sozialverband Adenstedt (498 Kilometer pro Kopf).

Radelaktivster Radsport-Verein: 1. Eulenexpress (643 Kilometer pro Kopf).

Die meisten Kilometer pro Verein: 1. TSV Meerdorf (13404 Kilometer).

Die meisten Kilometer pro Schule: 1. Grundschule Bortfeld (6806 Kilometer bei 74 Schülern), 2. Hainwaldschule Vöhrum (14787 Kilometer bei 250 Schülern).

Radelaktivste Schulklasse: Die 4b der Albert-Schweitzer-Grundschule Vechelde.

Von Christian Meyer