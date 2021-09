Peiner Eiscafé: Wo aus „Dolce Vita“ das „Deutsche Vita“ wird

Peine

Heißer und gleichzeitig kalter Tipp: Wer noch einmal den Spätsommer in Peine auskosten möchte, der sollte sich jetzt bei sonnigem Wetter draußen vor das Eiscafé Venezia setzen und das leckere Eis sowie den wunderschönen Ausblick auf den historischen Marktplatz genießen. Thomas Kröger von der PAZ hat im sogenannten „Wohnzimmer“ der Fuhsestadt Platz genommen, das vor allem durch den schönen Springbrunnen und die alten Fachwerkhäuser punkten kann. Er schildert sein schokoladiges Erlebnis:

Kaum habe ich im Eiscafé unter einem der gelben Sonnenschirme Platz genommen, kommt schon der gut gelaunte Besitzer Lorenzo Babbo an den Tisch. Der 45-jährige Italiener sagt: „Es ist doch herrlich hier, Peine wird vollkommen unterschätzt. Wer hat schon so einen schönen Marktplatz? Ich sage immer, hier wird aus dem berühmten italienischen ,Dolce Vita’ (,Süßes Leben’) das ,Deutsche Vita’.“ Babbo bringt zuerst den leckeren Eiskaffee mit Sahnehäubchen und Schoko, den ich traditionell bestelle, und nimmt auch am Tisch Platz, um kurz zu plaudern. „Das ist für mich ungewöhnlich, denn eigentlich sitze ich nie. Ich bin immer auf den Füßen, um die Gäste zu bedienen“, betont er.

Der Springbrunnen auf dem historischen Marktplatz in Peine, im Hintergrund sieht man das Eiscafé Venezia. Quelle: Archiv

Darunter sind viele Peiner Stammgäste, die der Eisverkäufer seit Jahrzehnten persönlich kennt und mit Namen begrüßt. „Das ist hier wie ein große Familie. Von einer lieben älteren Dame bekomme ich zum Beispiel immer wieder Schokolade geschenkt. Und als meine kleine Tochter Geburtstag hatte, habe ich unzählige Geschenke für sie erhalten – zum Beispiel eine selbst gemachte Strickjacke, das war total süß“, sagt Babbo. Und genau das mag er an Peine, „denn hier kennt fast jeder jeden, und es nicht so anonym wie in der Großstadt“.

Hier gibt es auch leckeres Eis Im Kreis Peine gibt es auch noch diese Eiscafés: Eisdiele San Lorenzo, Pelikanstraße 4 in Vöhrum – Café Eis Firenze, Gerhardstraße 53 in Groß Ilsede und Eiszeit, Peiner Straße 22 in Edemissen.

Jeden Morgen um 8.30 Uhr beginnt der Arbeitstag, dann wird frisches Eis im Keller des Cafés hergestellt – aus den Hauptzutaten Milch, Sahne und zum Beispiel Schokolade oder Früchte. Von 9 bis 20 Uhr kann dann das Eis geschleckt werden. Am beliebtesten ist bei den Peinern das Spaghetti-Eis, aber auch das italienische Fladenbrot Piadine mit Salami oder Gemüse kommt gut an. Der Experte selbst mag am liebsten das Colibri-Eis mit Waldfrüchten, ganzen Nüssen und heißer Schokolade. „Das ist einfach ein Traum“, betont er und ergänzt augenzwinkernd: „Natürlich muss ich ja auch regelmäßig unsere Leckereien probieren, um höchste Qualität garantieren zu können.“

Nebenbei erfahre ich noch, dass die Peiner am liebsten die Sorten Vanille, Stracciatella und Schokolade im Hörnchen mögen – gern auch zum Mitnehmen. Babbo betont: „„Aber wir versuchen, jeden Wunsch der Gäste zu erfüllen – egal ob laktosefreie Milch oder veganes Fruchteis.“ Ich bleibe hingegen bei meinem Eiskaffee, nehme einen beherzten letzten Schluck und verabschiede mich. Lorenzo Babbo macht sich unterdessen schon wieder auf den Weg zum nächsten Gast. Ciao und bis zum nächsten Mal in Peines schönem „Wohnzimmer“!

Von Thomas Kröger