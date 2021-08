Peine

Irgendwo im Bereich meines Daches hat ein Tier gehustet. Oder geröchelt. Das ließ sich schwer identifizieren. Auch war unklar, um was für ein Tier es sich handeln könnte. Mehrfach inspizierte ich abwechselnd von unten und vom Balkon aus die Dachrinne, suchte nach Schlupflöchern im Bereich der Dachziegel und versuchte, das Geräusch zu orten.

Mein Mann sah im Außenschornstein nach. Vielleicht hatte sich ein Jungvogel verirrt? Ich ging auf den Dachboden, bereit, einen verletzten Marder oder dessen verletztes Beutetier zu retten. Nichts. Dass das Geräusch immer nur kurz zu hören war, erschwerte unsere Detektiv-Arbeit erheblich. Mein Nachbar befürchtete schon, dass ich gleich das Dach abdecken würde, und meinte, ich solle das Tier in Ruhe sterben lassen. Da waren wir uns einig – die Geräusche klangen nicht gesund.

Auf der Suche nach einer in Not geratenen Ziege

Nur drei Tage später, in einem anderen Garten, hörten alle Anwesenden plötzlich eine Ziege. Das war absurd, denn das Geräusch schien aus unmittelbarer Nähe zu kommen, und auf beiden Nachbargrundstücken gibt es nur Pferde. Wir erkundigten uns dennoch, ernteten nur Kopfschütteln und machten uns trotzdem auf die Suche nach einer in Not geratenen Ziege. Wir durchstreiften Ställe und Scheunen, gingen Wiesen- und Feldränder ab. Nichts. Außerdem rätselten wir, um welches andere Tier es sich eventuell auch noch handeln könnte.

Vielleicht hatte sich ein Lebewesen im Efeu an der Grundstücksmauer verfangen. Waren vielleicht sogar die in die Tage gekommenen Pferde in der Lage, derartige Töne von sich zu geben? Da das Geräusch nur im Abstand von etwa 30 Minuten zu hören war, kamen wir mit unseren Theorien nicht richtig weiter. Aber immer, wenn wir das Thema gerade wieder hatten ruhen lassen, meckerte sie wieder, unsere vermeintliche Ziege. Womöglich eine sehr junge Ziege, die sich irgendwo verfangen hatte.

Geräusche können an Orten auftauchen, an denen sie gar nicht erzeugt werden

Ich machte mir wirklich Sorgen. Die anderen scherzten, dass ich bald einen Tiergeister-Park würde eröffnen können. Sie waren auch diejenigen, die irgendwann aufhörten, über die Ziege nachzudenken, während ich immer wieder mein Ohr in die entsprechende Richtung hielt und auch andere Richtungen in Erwägung zog. Denn Geräusche können sich verirren und an Orten auftauchen, an denen sie gar nicht erzeugt werden. Zum Beispiel, wenn sie vom Wind weitergetragen werden oder auf Mauern treffen. Die Ziege blieb für den Rest des Nachmittags dennoch ein Mysterium.

Gegen Abend wollte dann ein Mann mit dem Gartenschlauch ein paar Blumen gießen. Mähhhh! Da war es, das Geräusch. Herzzerreißend. Direkt vor ihm. Eine Ziegenstimme aus dem Schlauch. Es hatte etwas mit Wasserdruck und Pumpe zu tun. Bei Physik bin ich raus. Außerdem bin ich kurz davor, durchzudrehen. Ich höre schon wieder ein neues Tier. In der Küche. Es brummt manchmal. Ach ne, ist nur der Kühlschrank.

Von Anke Weber