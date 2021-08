Peine

Moin. In letzter Zeit, wo das Wasser überall knapp geworden is, sind die Dinger etwas angefeindet worden: Gartenpools. Gibt’s in jeder Größe, für die ganz Kleinen zum büschen rumplantschen bis hin zu richtig drin zum schwimmen. Kannste fertig kaufen, im Garten aufbauen, Wasser rein und immer schön Chlor dazu kippen, damit die Brühe nich umkippt.

Für den kreativen Landbewohner gibs noch ne Alternative: einen anderthalb Meter hohen Kreis aus Strohbunde legen, ordentlich mit Spanngurten festknallen und ne Siloplane rein. Jetzt mit Wasser auffüllen, fertig is der sommerliche Badeteich. An sich könnte man natürlich auch inne Badeanstalt fahren zum Plantschen, aber da sind so viele, die einen abnerven, kostet Eintritt, und bei Corona musste man dafür Termin machen wie für ne neue Hüfte. Da hat sich so mancher lieber nen kleines Freibad in den Garten gestellt.

Nur Not wäre sogar Nacktbaden möglich

Hier hat man die Blagen auch besser unter Kontrolle, und Vattern und Mama müssen sich auch nich so schämen für ihre fette Plautze. Zur Not wäre sogar Nacktbaden möglich, wenn man nich von allen Seiten in das Grundstück reinglotzen könnte.

So schön ein Gartenpool an sich auch is, einen großen Nachteil hat er doch: Die eigenen Blagen haben plötzlich ganz viele Freunde, die nich bloß baden wollen, sondern auch Eis und Pommes, wie eben im richtigen Freibad auch.

Und egal, was sonst noch alles an Krempel im Garten rumfliegt, eins muss auf jeden Fall da sein: der weiße Billigpavillon ausn Baumarkt. Das Schöne daran: Den muss man kein zweites Mal aufbauen, denn nach einer Saison is der fertig mitte Welt – meist sogar schon nachm ersten Unwetter.

Ein 50-seitiger chinesischer Comicband mit Aufbauanleitung

Allein schon das Zusammenfriemeln der nummerierten Stangen is eine stundenlange Beschäftigung und gehört zum alljährlichen Sommerritual. Einer hat den 50-seitigen chinesischen Comicband mit der Aufbauanleitung vor sich und versucht erstmal zwischen serbokroatisch und isländisch die deutsche Version zu finden.

Eigentlich braucht den Pavillon keiner, denn sollte es regnen, geht man sowieso rein, denn auf der Plastikplane sammelt sich das Wasser in riesigen Blasen und bricht irgendwann anner Seite durch, bis man klitschenass wird. So endet die Karriere des Unterstands irgendwo hinten im Garten, wo ihn keiner sieht, und ne alte Schiebkarre steht dadrunter. Anstandshalber wird er noch bis September aufbewahrt, dann fliegt das zerzauste Gerippe auf den Sperrmüll. Nächstes Jahr kaufen wir aber keinen mehr, heißt es dann. Wers glaubt!

Munter bleiben!

