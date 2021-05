Kreis Peine

Das „365-Tage-Ticket ist ein wichtiger Baustein und eine Chance für unsere Region“, betont der ehemalige Lengeder Bürgermeister und Verkehrspolitiker Hans-Hermann Baas (SPD). Er begrüßt die Initiative des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der sich für ein bundesweites 365-Tage-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stark macht.

Hans-Hermann Baas Quelle: Archiv

„Diese Initiative auf Bundesebene könnte eine weitere Unterstützung für dieses Mobilitätsprojekt auch in unserer Region sein. Ich freue mich über diese Forderung aus München, so ein Ticket nun auf Bundesebene durchzusetzen“, sagt Baas, der sich seit Jahren für moderne Mobilitätskonzepte im Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) einsetzt. Er erklärt: „So ein 365-Tage Ticket ist wichtig, sowohl für ein modernes Mobilitätskonzept, das den ÖPNV attraktiver macht, als auch ein Beitrag, um unsere Klimaschutzziele umzusetzen.“

Im RGB werde dieses Thema für Bus und Bahn bereits seit einigen Jahren diskutiert, sei bisher aber aufgrund von Finanzierungsfragen zurückgestellt worden. „Zur Einführung so eines Tickets braucht es einen Finanzzuschuss des Landes, deshalb ist das noch nicht realisiert worden“, so Baas. Die SPD im RGB habe den Vorschlag für ein solches Ticket-Angebot schon im Zusammenhang der neuen Tarifstruktur vorgeschlagen. „Wenn nun der Bund eine solche Einführung als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz beschließen würde, könnte dieses Thema neuen Schub auch in Südostniedersachsen erfahren“, hofft der Lengeder.

Nun seien die großen Koalitionen (CDU und SPD) in Berlin und Hannover am Zuge, so ein Ticket-Angebot zügig möglich zu machen. Für Baas ist das ein Projekt, dessen schnelle Umsetzung sich lohnen würde: „Mit einem 365-Euro-Jahresticket im Bund und damit auch bei uns in Niedersachsen hätten wir einen Einstieg für denvon vielen ÖPNV-Nutzern gewünschten Verbesserungen eines Tarifverbundes in der RegionHannover mit dem RGB erreicht, um den wir uns bereits intensiv bemüht haben, der aber bisher an Finanzierungsfragen gescheitert war. Ein Engagement aus Hannover oder Berlin könnte schnellund nachhaltig positive Effekte sichern, sowohl für den Klimaschutz wie auch die Stärkung des ÖPNV.“

Von der Redaktion