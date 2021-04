Lkw-Anhänger brennt auf der A2 zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald

Lehrte

Großeinsatz für die Feuerwehr auf der A2 bei Lehrte: Am Freitagnachmittag ist auf der Autobahn in Richtung Berlin ein Brand in einem Sattelauflieger ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Autobahn musste mehrere Stunden gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr bis in den Abend hinein mehrere Kilometer lang.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Lehrte mitteilte, hörten Fahrer und Beifahrer einen lauten Knall und brachten das Gespann zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald auf dem Standstreifen zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Ersten Informationen zufolge könnte ein geplatzter Reifen, der sich entzündet hat, der Brandauslöser gewesen sein.

Lkw mit Likörflaschen und Kunststoff beladen

Der Auflieger war mit etwa 14.600 Kilogramm Likörflaschen sowie 3000 Kilogramm Kunststoffgranulat beladen. Zum Schutze der Umwelt und eines nahe gelegenen Gewässers wurde nur mit Wasser gelöscht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehrte und Immensen, die Polizei, der Rettungsdienst, die Wasserbehörde, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.

Von ewo/RND